Пару лет назад на экраны вышел фильм «Любовь и страсть. Далида». История французской певицы, которая оставила огромное музыкальное наследие, оказалась не такой популярной, как фильмы про супергероев. Но с каждой минутой просмотра ленты, с каждой песней зритель осознает, что эта женщина была действительно легендарной! Думаете, душераздирающая «Je suis Malade» – это композиция Лары Фабиан? Нет! Далиды! «Salma Ya Salama», «Kalimba De Luna» – тоже Далиды. Если вас еще не заинтересовала эта картина, вот еще один спойлер: трое из четырех возлюбленных артистки покончили жизнь самоубийством, из-за чего Далиду за спиной называли «черной вдовой».
Фильм «Любовь и страсть. Далида» вдохновил нас создать подборку картин про известных женщин. Фрида, Нина Симон, Эва Дуарте (Перон) – чем жили женщины, которые изменили этот мир, и почему стоит посмотреть фильмы, рассказывающие истории их жизни?
Любовь и страсть. Далида (2016)
Франция
Главная роль: Свева Альвити
Жизнь в розовом цвете (2007)
Франция, Великобритания, Чехия
Главная роль: Марион Котийяр
Эвита (1996)
США
Главная роль: Мадонна
Фрида (2002)
США, Канада, Мексика
Главная роль: Сальма Хайек
Нина (2016)
Великобритания
Главная роль: Зои Салдана
Селена (1997)
США
Главная роль: Дженнифер Лопез
Кадиллак Рекордс (2008)
Главная роль: Бейонсе Ноулз