Пару лет назад на экраны вышел фильм «Любовь и страсть. Далида». История французской певицы, которая оставила огромное музыкальное наследие, оказалась не такой популярной, как фильмы про супергероев. Но с каждой минутой просмотра ленты, с каждой песней зритель осознает, что эта женщина была действительно легендарной! Думаете, душераздирающая «Je suis Malade» – это композиция Лары Фабиан? Нет! Далиды! «Salma Ya Salama», «Kalimba De Luna» – тоже Далиды. Если вас еще не заинтересовала эта картина, вот еще один спойлер: трое из четырех возлюбленных артистки покончили жизнь самоубийством, из-за чего Далиду за спиной называли «черной вдовой».

Фильм «Любовь и страсть. Далида» вдохновил нас создать подборку картин про известных женщин. Фрида, Нина Симон, Эва Дуарте (Перон) – чем жили женщины, которые изменили этот мир, и почему стоит посмотреть фильмы, рассказывающие истории их жизни?

Любовь и страсть. Далида (2016)

Франция

Главная роль: Свева Альвити



Жизнь в розовом цвете (2007)

Франция, Великобритания, Чехия

Главная роль: Марион Котийяр



Эвита (1996)

США

Главная роль: Мадонна



Фрида (2002)

США, Канада, Мексика

Главная роль: Сальма Хайек



Нина (2016)

Великобритания

Главная роль: Зои Салдана



Селена (1997)

США

Главная роль: Дженнифер Лопез



Кадиллак Рекордс (2008)

Главная роль: Бейонсе Ноулз

