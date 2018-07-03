Информация о возможности увидеть в небе сразу две Луны в очередной раз вызвала ажиотаж в интернете. Действительно ли в конце июля жители Земли смогут наблюдать это уникальное явление? И как это возможно, если наша планета имеет лишь один естественный спутник? Что же на самом деле произойдет 27 июля – читайте в материале.

Учитывая тот факт, что у Земли всего один спутник, даже при сильнейшем преломлении солнечного света две Луны никто не увидит. Но почему тогда об этом так много говорят?

Все дело в том, что в ночь с 27 на 28 июля, кроме самого длинного в 21 веке лунного затмения, жители Земли смогут наблюдать и такое редкое астрономическое явление, как великое противостояние Марса. В этот период красная планета сблизится с Землей и будет сиять на небе, как очень яркая красноватая звезда.

До середины лунного затмения, которое ориентировочно можно будет наблюдать около 22:00 по киевскому времени, астрологи обещают, что рядом с Луной будет сиять Марс. Так, если лунное затмение может оказаться достаточно темным, Марс, наоборот, обещает светить ярче всех звезд.

Примерно в 23:21 Марс и Луна будут находиться максимально близко друг от друга, а расстояние между ними составит порядка шести градусов. Оба светила будут иметь красноватый оттенок. И хотя некоторые источники обещают, что увидеть это явление можно будет невооруженным глазом, увидеть Марс наверняка можно будет с помощью небольшого телескопа.

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