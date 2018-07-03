Вся Украина с нетерпением ждала безвизового режима с Европой. И вот наступило это время. Мы рассказали вам правила безвизового режима, которые нужно знать. А теперь хотим показать 10 самых красивых пляжей Европы, на которых стоит побывать. Вот например, как вы думаете, в какой стране, по мнению известного британского туристического издания, находится самый красивый и безмятежный пляж в Европе (и это не Испания, Греция или Италия)? Читайте в материале!

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Согласно издательству Lonely Planet – одному из первых официальных издательств, выпускающих путеводители для небогатых туристов, – самый красивый и идиллический в Европе пляж находится в Черногории. Расположенный в бухте на Адриатическом море и имеющий форму полумесяца, пляж является одним из скрытых драгоценных камней Черногории.

Пляж Яз (Jaz Beach), где можно искупаться в лучах солнца, расстилается на 1 210 метров. Несмотря на свою относительную непопулярность среди туристов (по крайней мере, пока), он обогнал известные пляжи Испании, Португалии и Греции в плане красоты и умиротворенности.

Лучшие песчаные пляжи Европы

Вот 10 самых лучших пляжей Европы, согласно известному британскому туристическому издательству:

1. Пляж Яз (Jaz Beach), Черногория

Находится этот пляж рядом с городом Будва. Он довольно популярен среди местных жителей, но имеет небольшую популярность среди туристов из западной Европы, так как большинство из них предпочитают уже известные пляжи, до которых проще добраться.

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Чтобы добраться до этого пляжа, нужно сделать пару дополнительных усилий – не очень много самолетов прилетает напрямую в ближайший аэропорт Тиват (Tivat Airport). И все же усилия того стоят, особенно для тех, кто любит приключения и праздничную атмосферу.

Летом здесь устраивают ежегодный фестиваль танца у моря (Sea Dance Festival), который в 2014 году был признан лучшим фестивалем средних размеров в Европе.

2. Пениши (Peniche), Португалия

В этом городе проживает всего 15 000 жителей. В основном люди здесь занимаются рыболовством, но город также известен своими длинными пляжами и неслабыми ветрами, которые создают волны – идеальное место для любителей серфинга и бодибординга.

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Возможно, здесь не самые привлекательные пляжи в Португалии, но туристы приезжают именно сюда, на атлантическое побережье, специально ради острых ощущений.

Тут также есть пляжи со спокойными водами, которые идеально подходят для отдыхающих с детьми. Здесь можно расслабиться на мягком песке и порезвиться в море.

3. Пляж Родинара (Rondinara Beach), Корсика, Франция

Этот пляж попал в данный список неспроста – его часто называют лучшим пляжем Франции.

Находящийся в заливе Родинара, пляж пользуется большой популярностью у туристов и является местом, где часто останавливаются состоятельные отдыхающие, которые любят летом пересекать Средиземное море на своих больших яхтах.

Место, в котором находится пляж, позволяет детям купаться в чистых мелких бирюзовых водах.

4. Кала-Голоритце (Cala Goloritze), Сардиния, Италия

На средиземном острове Сардиния можно найти много песка вдоль береговой линии, но Cala Goloritze славится благодаря своим кристально чистым водам и окружающей средой.

Пляж находится на севере острова, и когда-то назывался итальянским национальным памятником.

Но попасть сюда можно только на лодке или пешком около 90 минут по узкой тропинке.

5. Пляж Вик (Vik), Исландия

Это, пожалуй, самый необычный пляж в списке. Здесь, в южной части Исландии, в самом влажном месте страны, можно найти вулканические черные пески и воды, которые далеко не бирюзовые.

Те, кто прибыл на берег Атлантического океана и остановился у Рейнисдрангара – базальтовых колонн, возвышающихся прямо из океана – не забудут то, что увидели. Это производит сильное впечатление!

Один из известных американских журналов Islands Magazine назвал Вик одним из самых красивых пляжей на планете.

6. Пляж Бэнтем-Бич (Bantham Beach), Англия, Великобритания

У устья реки Эйвон (Avon) находится пляж Bantham Beach, который в Великобритании считается наилучшим пляжем для семейного отдыха, а также для любителей серфинга. Серферам понравятся большие волны, а семьи оценят окружающую природу – пески, дюны и литорали.

С пляжа открывается красивый вид на побережье залива Бигбери (Bigbury Bay), где также можно остановиться и отдохнуть. Данное место во время приливов отрезается от материка. Стоит отметить, что здесь останавливались такие выдающиеся личности, как Агата Кристи, принц Эдуард VIII, бывший король Великобритании и его супруга Уоллис Симпсон.

7. Пляж залива Сэндвуд (Sandwood Bay), Шотландия, Великобритания

Сначала стоит отметить, что воды Северной Шотландии довольно холодные, и это несмотря на Гольфстрим – теплое морское течение, идущее с Атлантического океана.

Попасть на пляж залива на окраине Шотландии довольно непросто. Пляж залива Сэндвуд находится в 6,5 км от ближайшей дороги и, чтобы до него дойти, придется пройти по извилистой тропе, ведущей через болота и травянистые песчаные дюны.

Пляж с розоватым песком окружен скалами. Позади пляжа можно обнаружить пресноводное озеро, а впереди – огромные воды, идущие до самой Арктики.

Искупаться здесь вряд ли получится, но насладиться природой можно вдоволь. Сюда приезжают из самых далеких уголков мира, чтобы сфотографировать всю красоту местного ландшафта.

8. Кала Макарейа (Cala Macarella), Менорка, Испания

Отдыхающие предпочитают посещать этот пляж на испанском острове Менорка (южнее Майорки), чтобы погреться в лучах солнца и поплавать в кристально чистых водах.

Менорка считается отличным выбором для семейного отдыха. Здесь есть и неизведанные пляжи, и тихие курорты, и отличные места для занятия снорклингом – плавание с маской и дыхательной трубкой.

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Кала-Макарейя – это бухта, имеющая форму подковы. Она покрыта соснами, скалами и каменными дубами, а также белоснежными песками, которые окружают бухту.

9. Пляж Вутуми (Voutoumi), остров Антипакси, Греция

Антипакси является самым маленьким из Ионических островов, и он может удивить любого туриста своими пляжами – они все прекрасны, и вы с трудом будете вспоминать, видели ли вы пляж красивее тех, что здесь.

Сюда можно добраться на катере или рейсовом пароме. Весь остров можно обойти пешком, так как его размер примерно 3 на 4 км. Здесь не многолюдно, потому что местных жителей человек 20.

Здесь очень красиво: земля богата виноградниками, фруктовыми садами и полевыми цветами. Морская вода переливается разными красками. Вам понравится купаться в водах Вутуми и отдыхать на безлюдном берегу.

Вы сможете здесь перекусить в маленькой таверне, которая находится недалеко от пляжа и откуда открывается прекрасный вид на море. Говорят, здесь подают самых вкусных кальмаров.

10. Куршская коса, Литва

Сразу стоит отметить, что полоска земли, которая разделяет Балтийское море и Куршский залив, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Полоса, идущая от Литвы до России (ее длина 96 км, а ширина 2,5 км), является одним длинным пляжем с мелким песком. Это отличное место для тех, кто хочет уединиться. Вокруг можно наблюдать пышные леса, а луга здесь манят большое количество диких птиц, что сделало это место просто раем для любого орнитолога.

Также на Куршской косе можно увидеть невероятно красивую картину – самые большие в Европе движущиеся песчаные дюны, которые находятся здесь с доисторических времен.

За дюнами тщательно следят и охраняют от эрозий.

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