PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «Вікна-новини» покажут спецпроект o пожизненно заключённых

«Вікна-новини» покажут спецпроект o пожизненно заключённых

Телеканал СТБ

В понедельник, 2 июля, в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект корреспондента Артема Сорокина «Довічники». Всю следующую неделю в цикле сюжетов речь пойдет о делах заключенных, которых приговорили к пожизненному лишению свободы, однако правозащитники уверены, что за решеткой оказались непричастные к жестоким преступлениям люди. Действительно ли они виноваты, определит детектор лжи.   

4

Каждый 25-й осуждённый к высшей мере наказания – не виновен. Это статистика международных правозащитных организаций. И речь сейчас даже не об авторитарных странах, а о демократических. В США, к примеру, 4% смертных приговоров исследователи признали ложными.

В Украине самое строгое наказание – пожизненное заключение. И как утверждают отечественные правозащитники, несправедливых приговоров в нашей стране точно не меньше, чем в Штатах. Но если в США у этих осужденных есть шанс на пересмотр дела, то в Украине его нет. В Верховной Раде ждет второго чтения законопроект 2033А, который утвердил бы механизм пересмотра таких дел, однако уже три года после первого чтения депутаты никак не возьмутся за его рассмотрение.

1

«В качественность судебных решений украинской Фемиды не верят ни международные, ни отечественные правозащитники. Мы изучили три дела: так называемое дело Александра Рафальского – четыре обезглавленных трупа, четверо осуждённых, однако до сегодняшнего дня дожил лишь один, остальные скончались от остановки сердца в тюрьме;  дело Владимира Панасенко – взрыв автомобиля директора львовского рынка «Шувар», когда погибла случайная прохожая – несовершеннолетняя девочка; дело Максима Орлова – убийство с особой жестокостью семьи пенсионеров в Днепре», – рассказывает автор цикла сюжетов.

3

«В спецпроекте «Довічники» по каждому из этих дел мы обнародуем факты, которые указывают на разногласия и нестыковки в доказательной базе. Мы найдем свидетелей, которые полностью могли бы опровергнуть версию обвинения, однако в суде они допрошены не были. В цикле сюжетов телезрители узнают ответ на главный вопрос – говорят ли правду заключенные, отвергающие свою вину. На протяжении пяти часов в колониях максимального уровня безопасности их будут проверять на детекторе лжи. В финальной, пятой серии спецпроекта полиграфолог вынесет по каждому из дел свой вердикт», – добавил Артем Сорокин.

2

Не пропустите спецпроект «Довічники» 2–6 июля в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ