В понедельник, 2 июля, в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект корреспондента Артема Сорокина «Довічники». Всю следующую неделю в цикле сюжетов речь пойдет о делах заключенных, которых приговорили к пожизненному лишению свободы, однако правозащитники уверены, что за решеткой оказались непричастные к жестоким преступлениям люди. Действительно ли они виноваты, определит детектор лжи.

Каждый 25-й осуждённый к высшей мере наказания – не виновен. Это статистика международных правозащитных организаций. И речь сейчас даже не об авторитарных странах, а о демократических. В США, к примеру, 4% смертных приговоров исследователи признали ложными.

В Украине самое строгое наказание – пожизненное заключение. И как утверждают отечественные правозащитники, несправедливых приговоров в нашей стране точно не меньше, чем в Штатах. Но если в США у этих осужденных есть шанс на пересмотр дела, то в Украине его нет. В Верховной Раде ждет второго чтения законопроект 2033А, который утвердил бы механизм пересмотра таких дел, однако уже три года после первого чтения депутаты никак не возьмутся за его рассмотрение.

«В качественность судебных решений украинской Фемиды не верят ни международные, ни отечественные правозащитники. Мы изучили три дела: так называемое дело Александра Рафальского – четыре обезглавленных трупа, четверо осуждённых, однако до сегодняшнего дня дожил лишь один, остальные скончались от остановки сердца в тюрьме; дело Владимира Панасенко – взрыв автомобиля директора львовского рынка «Шувар», когда погибла случайная прохожая – несовершеннолетняя девочка; дело Максима Орлова – убийство с особой жестокостью семьи пенсионеров в Днепре», – рассказывает автор цикла сюжетов.

«В спецпроекте «Довічники» по каждому из этих дел мы обнародуем факты, которые указывают на разногласия и нестыковки в доказательной базе. Мы найдем свидетелей, которые полностью могли бы опровергнуть версию обвинения, однако в суде они допрошены не были. В цикле сюжетов телезрители узнают ответ на главный вопрос – говорят ли правду заключенные, отвергающие свою вину. На протяжении пяти часов в колониях максимального уровня безопасности их будут проверять на детекторе лжи. В финальной, пятой серии спецпроекта полиграфолог вынесет по каждому из дел свой вердикт», – добавил Артем Сорокин.

Не пропустите спецпроект «Довічники» 2–6 июля в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ!

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