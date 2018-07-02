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Телеканал СТБ / В пяти городах Украины прошли мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

В пяти городах Украины прошли мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Телеканал СТБ

Более 15000 украинцев получили информацию о здоровье сердца и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также прошли обследование сердца благодаря мероприятиям социальной программы Philips «Живи сердцем» в апреле и мае этого года. Специально оборудованный кардиомобиль с диагностическим оборудованием и командой кардиологов из Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины посетил 5 городов Украины: Киев, Харьков, Запорожье, Одессу и Львов.

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На мероприятиях было распространено около 6300 памяток по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 272 человека, в том числе 90 детей, прошли обследование сердца на современном ультразвуковом аппарате Phillips CX50. Во время мероприятий в мобильной лаборатории «Синэво» было бесплатно взято кровь на анализ для выявления рисков преддиабета и диабета у 1100 человек. В качестве партнера, сеть медицинских лабораторий «Синэво» предоставила 7300 сертификатов со скидкой ​​70% на кардиопакет анализов, которые были розданы посетителям мероприятий.

«По результатам выездных консультаций для взрослых и детей из 5 городов можно сделать вывод, что большое количество украинцев, к сожалению, до сих пор не обладают базовой информацией о здоровье сердца и факторах, влияющих на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Социальный проект «Живи сердцем» помогает это исправить. Во-первых, благодаря бесплатным проверкам сердца и информационной работе. Во-вторых, как взрослые, так и дети, особенно те, что живут в детских домах, имеют возможность получить профессиональную консультацию у врачей Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Мы еще раз убедились в том, насколько необходимы подобные осмотры для украинского населения», – комментирует результаты проекта Владимир Жовнир, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, главный врач Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

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Во время обследований на мероприятиях «Живи сердцем» кардиологи Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины выявили тенденцию к бесконтрольному и хаотическому назначению лекарств или назначению неадекватной группы антигипертензивных средств, которые ранее были назначены многим обследованным. Врачи заметили, что многие украинцы невнимательно относятся к факторам, которые приводят к неконтролируемому давлению, что в свою очередь может стать причиной инфаркта миокарда и даже инсульта.

Во время обследований были обнаружены следующие отклонения: последствия перенесенных инфарктов, подозрения на стенокардию и ишемическую болезнь сердца с необходимостью дополнительного обследования, различные пороки сердца у детей и взрослых, клапанные патологии, требующие хирургического вмешательства. «Были случаи обследования пациентов, которым в прошлом уже говорили о необходимости немедленного проведения коронаровенрикулографии (КВГ) или хирургического вмешательства, но они не верили. Такое опасение и недоверие ко врачам на местах надо обязательно менять», – подчеркнул Владимир Жовнир.

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Благодаря поддержке благотворительного фонда «Клуб Добродіїв», который специализируется на помощи детским домам по всей Украине, кардиомобиль посетил 5 областных детских домов. Врачи обследовали сердца 143 детей в возрасте от 1 до 18 лет и обнаружили 90 пациентов диспансерной кардиологической группы. Например, в Запорожском областном центре социально-психологической реабилитации детей была обнаружена семейная форма кардиомиопатии у сестер из одной семьи.

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Наиболее распространенный диагноз среди обследованных детей (37 случаев) – малые сердечные аномалии, требующие регулярного наблюдения, однако 10 пациентам требуется оперативное вмешательство. Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины на безвозмездной основе обеспечит лечение для этих детей.

«Мы благодарим врачей Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины, сеть медицинских лабораторий «Синэво» и благотворительный фонд «Клуб Добродіїв» за поддержку проекта «Живи сердцем». С каждым человеком, который благодаря нашей программе узнал больше о здоровье сердца и своевременно прошел диагностику, мы убеждаемся в необходимости подобных инициатив в Украине. Ведь своевременная диагностика – это часть культуры профилактики, которую мы стремимся воспитать в украинцах», – комментирует Ирина Березовская, генеральный директор компании Philips в Украине.

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За период проведения мероприятий «Живи сердцем» более 500 человек прошли онлайн-тест для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний на сайте программы zhyvy-sercem.com.ua.

Социальная инициатива «Живи сердцем» 2018 проходила при поддержке международной благотворительной организации Philips Foundation, которая передала современную ультразвуковую систему Phillips CX50 в качестве благотворительного пожертвования Центру детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. УЗИ-аппарат был использован во время мероприятий программы, после чего он вернулся в медицинское учреждение. Теперь еще больше украинцев имеют доступ к качественной диагностике и смогут усвоить культуру профилактики, которая является залогом здоровья.

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