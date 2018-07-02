В этом месяце, а именно 27 июля, украинцы смогут наблюдать необычайно редкое лунное затмение, которое продлится около 4 часов. Луна пройдет через самую темную область земной тени, которая придаст спутнику красноватый блеск «Кровавой Луны». Подробнее в материале.

По данным сайта earthsky.org, в ночь с 27 на 28 июля жители Восточного полушария смогут наблюдать самое длинное лунное затмение 21 века. Астрономы ожидают, что полное затмение продлится 1 час 43 минуты, а частичное – до и после полной фазы затмения – 3 часа 55 минут.

Лунное затмение возникает, когда Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой, а орбита Луны приводит ее непосредственно в тень Земли. Это особое затмение продлится так долго, потому что Луна пройдет через самую темную область земной тени, известную как Umbra, которая придаст спутнику кровавый оттенок.

Полнолуние в июле 2018 состоится одновременно с моментом, когда Луна достигнет наиболее дальней точки от Земли. Это будет «самая маленькая» полная Луна года, а значит, ей потребуется больше времени, чтобы пройти сквозь земную тень, и, соответственно, затмение продлится дольше.

В Украине затмение начнется в 21:24. В 22:30 Луна полностью зайдет в тень Земли и приобретет красный оттенок. Пик затмения ожидается в 23:22, а окончание в 00:13 по киевскому времени.

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