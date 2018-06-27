Лунный календарь садовода на июнь 2018 года определит, как и когда можно сажать конкретные растения, фруктовые саженцы, овощи и защищать деревья от вредителей. Мы подскажем, как лучше ухаживать за своим огородом и любимыми цветами. Подробности найдете в материале.

Лунный посевной календарь садовода-огородника на июнь 2018 года

1–3 июня – посадите картофель в открытый грунт. Посейте семена редьки, репы и цикория. Посадите рассаду перца.

4–8 июня – побеспокойтесь о вредителях, а потом смело можете укоренять усы клубники и земляники.

9–10 июня – хорошее время для прополки бурьяна и обезвреживания вредных насекомых. Пересаживать растения не рекомендуется.

11–12 – последний период, когда посадка картофеля впоследствии может принести большой урожай. В этот период посейте семена редьки, репы и лука.

13 июня – нежелательно сеять или сажать что-либо.

14–16 июня – благоприятный период, чтобы сажать лук‑порей, латук, фенхель, клубнику, укроп и петрушку. Посейте семена огурцов, фасоли, чечевицы, капусты, укропа и шпината.

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17–18 июня – лучше ничего не сажать. Можете прополоть бурьян или избавиться от вредителей.

19–22 июня – очень хорошее время, чтобы сеять фиалки, незабудки, маргаритки и другие цветы. Можно сеять семена цветной капусты.

23–25 июня – самый подходящий период для удобрения земли и полива растений. Посейте горох, огурцы и фасоль. Посадите рассаду перца и томатов.

26–28 июня – рекомендуется посев многолетнего лука, посадка редьки, картофеля и репы. Посадите рассаду огурцов и свеклы.

29–30 июня – ничего не сажайте и не сейте. Лучше займитесь вредителями огорода и прополите томаты.

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