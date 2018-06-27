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Телеканал СТБ / Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 28 июня – 1 июля

Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 28 июня – 1 июля

Телеканал СТБ

В самый разгар лета сидеть в выходные дома – настоящее преступление! Ведь кроме отличной погоды, за окном проходит множество атмосферных и увлекательных мероприятий! Тем более в эти выходные украинцы отдохнут по полной, потому что, помимо субботы и воскресенья, выходными будут также четверг и пятница. Куда пойти 28 июня – 1 июля – читайте в материале.

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Большой праздничный концерт: Олег Скрипка и оркестр «НАОНИ»

Когда: 28 июня 19:00

Где: Freedom Event Hall

Стоимость: 4001000 грн

Присоединитесь к яркому и драйвовому событию. 28 июня в Freedom Event Hall Олег Скрипка и Национальный оркестр народных инструментов «НАОНИ» порадуют любимыми хитами в новой, необычной интерпретации! Сорок народных инструментов на одной сцене в сочетании с харизматичным вокалом никого не оставят равнодушными! Сделайте лето ещё ярче.

скрипк

Джаз на пляже — Glen Miller

Когда: 28 июня 20:00

Где: Пляжный клуб «ЮБК», Труханов остров

Стоимость: 300400 грн

28 июня на Трухановом острове в исполнении оркестра Глена Миллера, который по праву называют одним из образцовых джазовых коллективов, зазвучат зажигательные мелодии Бродвея и лирические баллады. Любимые композиции заиграют новыми, более свежими красками в исполнении одного из ведущих коллективов страны! Невероятный вид на вечерний Киев в сочетании с завораживающими мелодиями истинного классического джаза сделают вечер поистине незабываемым.

Джаз на пляже

Трибьют-концерт «Scorpions» в исполнении группы «Beast»

Когда: 29 июня 21:00

Где: Docker-G Pub

Стоимость: от 100 грн

29 июня в Docker-G Pub состоится трибьют-концерт легендарной группы «Scorpions». В исполнении ребят из кавер-бэнда «Beast» прозвучат хиты «Rock you like a Hurricane», «Wind of change» и многие другие. Проведите вечер под аккомпанемент настоящего рока!

трибьют программа скорпионс

Ночь французских киноновинок

Когда: 30 июня 22:3006:00

Где: кинотеатр «Кинопанорама»

Стоимость: 120 грн

Не знаете, чем заняться долгими летними вечерами? Приходите в кинотеатр «Кинопанорама» и проведите ночь за просмотром новых французских комедий, которые невозможно с чем-то спутать. Юмор, герои, места, отношения и эмоции перенесут вас в страну вечной любви, вина и юмора.

В программе:

  • 23:00 – «По(друг)а»
  • 00:30 – «Миссис Хайд»
  • 02:40 – «От родни не уйдешь»
  • Плюс бонус – три французские короткометражки

франц новинки

Мастер-класс «Мастерская мороженого для талантов от 6 до 76»

Когда: 30 июня 11:00–13:00

Где: мастерская мороженного «Gelarty», ТРЦ «Лавина»

Стоимость: 350 грн

В летнюю субботу самое время заняться вкусным творчеством! Вместе с Массимо Джералти посетители мастер-класса займутся приготовлением мороженого с нуля: из яиц, молока и сливок! Все приготовленное можно будет съесть прямо на месте, а рецепт забрать с собой. Множество интересных историй, а также дегустация самых популярных суши с мороженого – не пропустите!

мороженное

Кинофестиваль украинского короткометражного кино «Открытая ночь. Дубль 21»

Когда: с 30 июня по 1 июля

Где: АРТ Причал

Стоимость: Бесплатно

Самый масштабный фестиваль украинских короткометражек. Самый короткий фестиваль в мире кино, который длится всего одну ночь и проходит под открытым небом. Его главная цель – поддержать национальный кинематограф! С подробной информацией можно ознакомиться на странице мероприятия в Facebook.

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