В самый разгар лета сидеть в выходные дома – настоящее преступление! Ведь кроме отличной погоды, за окном проходит множество атмосферных и увлекательных мероприятий! Тем более в эти выходные украинцы отдохнут по полной, потому что, помимо субботы и воскресенья, выходными будут также четверг и пятница. Куда пойти 28 июня – 1 июля – читайте в материале.

Большой праздничный концерт: Олег Скрипка и оркестр «НАОНИ»

Когда: 28 июня 19:00

Где: Freedom Event Hall

Стоимость: 400–1000 грн

Присоединитесь к яркому и драйвовому событию. 28 июня в Freedom Event Hall Олег Скрипка и Национальный оркестр народных инструментов «НАОНИ» порадуют любимыми хитами в новой, необычной интерпретации! Сорок народных инструментов на одной сцене в сочетании с харизматичным вокалом никого не оставят равнодушными! Сделайте лето ещё ярче.

Джаз на пляже — Glen Miller

Когда: 28 июня 20:00

Где: Пляжный клуб «ЮБК», Труханов остров

Стоимость: 300–400 грн

28 июня на Трухановом острове в исполнении оркестра Глена Миллера, который по праву называют одним из образцовых джазовых коллективов, зазвучат зажигательные мелодии Бродвея и лирические баллады. Любимые композиции заиграют новыми, более свежими красками в исполнении одного из ведущих коллективов страны! Невероятный вид на вечерний Киев в сочетании с завораживающими мелодиями истинного классического джаза сделают вечер поистине незабываемым.

Трибьют-концерт «Scorpions » в исполнении группы «Beast »

Когда: 29 июня 21:00

Где: Docker-G Pub

Стоимость: от 100 грн

29 июня в Docker-G Pub состоится трибьют-концерт легендарной группы «Scorpions». В исполнении ребят из кавер-бэнда «Beast» прозвучат хиты «Rock you like a Hurricane», «Wind of change» и многие другие. Проведите вечер под аккомпанемент настоящего рока!

Ночь французских киноновинок

Когда: 30 июня 22:30–06:00

Где: кинотеатр «Кинопанорама»

Стоимость: 120 грн

Не знаете, чем заняться долгими летними вечерами? Приходите в кинотеатр «Кинопанорама» и проведите ночь за просмотром новых французских комедий, которые невозможно с чем-то спутать. Юмор, герои, места, отношения и эмоции перенесут вас в страну вечной любви, вина и юмора.

В программе:

23:00 – « По(друг)а »

00:30 – « Миссис Хайд »

02:40 – « От родни не уйдешь »

Плюс бонус – три французские короткометражки

Мастер-класс «Мастерская мороженого для талантов от 6 до 76 »

Когда: 30 июня 11:00–13:00

Где: мастерская мороженного «Gelarty», ТРЦ «Лавина»

Стоимость: 350 грн

В летнюю субботу самое время заняться вкусным творчеством! Вместе с Массимо Джералти посетители мастер-класса займутся приготовлением мороженого с нуля: из яиц, молока и сливок! Все приготовленное можно будет съесть прямо на месте, а рецепт забрать с собой. Множество интересных историй, а также дегустация самых популярных суши с мороженого – не пропустите!

Кинофестиваль украинского короткометражного кино «Открытая ночь. Дубль 21 »

Когда: с 30 июня по 1 июля

Где: АРТ Причал

Стоимость: Бесплатно

Самый масштабный фестиваль украинских короткометражек. Самый короткий фестиваль в мире кино, который длится всего одну ночь и проходит под открытым небом. Его главная цель – поддержать национальный кинематограф! С подробной информацией можно ознакомиться на странице мероприятия в Facebook.

