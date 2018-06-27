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Телеканал СТБ / День Конституции Украины 2018: программа мероприятий

День Конституции Украины 2018: программа мероприятий

Телеканал СТБ

В 2018 году в связи с Днем Конституции украинцев ждут особенно длинные выходные: отдыхать будем с четверга, 28 июня, до конца недели. Поэтому и праздничная программа запланирована насыщенная! Выбрать, куда пойти в Киеве на День Конституции, поможет афиша мероприятий от редакции stb.ua.

Happy people in Ukrainian national costumes during the All Ukrainian Vyshyvanka Parade at Maidan Nezalezhnosti. Independence Day 2013.

Программу мероприятий на День Конституции в 2018 году утвердила КГГА. Столичные власти сообщили, что в конце июня киевлян и гостей города ждут выставки, литературные обзоры, народные гуляния и концерты. Предлагаем ознакомиться подробнее с афишей мероприятий на День Конституции.

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С 15 по 30 июня в Городской специализированной молодежной библиотеке пройдет книжная выставка «Оберег нашей государственности».

С 20 по 30 июня в Публичной библиотеке им. Леси Украинки будет работать еще одна экспозиция для читателей – «Конституция – фундамент правового государства».

С 21 по 28 июня во всех районах столицы состоятся возложения цветов к памятникам и памятным знакам выдающихся исторических деятелей Украины.

25 и 26 июня в детских летних лагерях пройдут информационно-просветительские и творческие мероприятия, посвященные Дню Конституции.

27 июня в парке «Интернациональный» можно будет посмотреть концерт «Молодежь за Конституцию Украины», а также послушать беседу в рамках выставки «Оберег государственности». Кроме того, в Центральной библиотеке им. Тараса Шевченко для детей пройдет экспресс-информирование «Правовая азбука государства».

28 июня жителей столицы приглашают на возложение цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику. В этот же день праздничная концертная программа запланирована сразу в нескольких парках – в Печерском, Голосеевском, Центральном, а также в парках «Победа», «Партизанской славы» и «Гидропарк».

Ко 22-й годовщине Конституции Украины КГГА пообещала провести ряд мероприятий по благоустройству и праздничному тематическому оформлению столицы и обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения праздничных событий.

Хорошего отдыха!

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