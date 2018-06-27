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Телеканал СТБ / Что приготовить на завтрак из овсянки

Что приготовить на завтрак из овсянки

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Овсянка  отличная идея для вкусного и полезного завтрака. Ведь овсяные хлопья содержат заряжающие бодростью медленные углеводы, а также витамины и минералы, так необходимые нашему организму. При этом каждое утро есть кашу необязательно. Есть масса блюд, которые можно быстро и просто приготовить из овсяных хлопьев. Самые аппетитные и сытные завтраки из овсянки – в нашем материале!

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Ягодный крамбл

что приготовить на завтрак из овсянки

Ингредиенты:

  • 4 ст. л. свежих или замороженных ягод
  • 4 ст. л. овсяных хлопьев
  • ½ ч. л. кардамона
  • 12 ст. л. растительного масла
  • 2 ч. л. меда

Способ приготовления:

  1. Ягоды промыть или предварительно разморозить. Выложить на дно порционной керамической формы и полить 1 ч. л. меда.
  2. В отдельной емкости смешать овсяные хлопья, кардамон, масло и оставшийся мед. Выложить поверх ягод.
  3. Выпекать 1015 мин. при 200 °С. Крамбл готов, когда ягоды пустили сок, а верхушка подрумянилась. Готовое блюдо можно подать горячим с шариком мороженого.

Домашняя гранола

завтраки из овсянки

Ингредиенты:

  • 4. ст. овсяных хлопьев
  • ¾ ст. цукатов
  • ¾ ст. орехов и семечек
  • ½ ст. сухофруктов или сушеных ягод
  • 4 ст. л. меда
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 мин. Хлопья, цукаты,  рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу.
  2. В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой.  
  3. Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать.
  4. Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 1520 мин. при 175 °С, время от времени помешивая. К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды. Подавать с йогуртом или апельсиновым соком.

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Смузи из красной и черной смородины

что приготовить на завтрак

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. овсяных хлопьев
  • 1 ст. красной смородины
  • 1/3 ст. черной смородины
  • 1 банан
  • 150 мл натурального йогурта
  • 200 г мороженого (можно заменить творогом)
  • Мед по вкусу

Способ приготовления:

  1. В чашу блендера поместить овсяные хлопья и смолоть в муку.
  2. Добавить свежую или замороженную смородину и крупно нарезанный банан. Измельчить все вместе в пюре.  
  3. Добавить к ягодной смеси мороженое (творог), йогурт и мед. Взбивать до получения однородной массы.
  4. Готовый смузи разлить по стаканам и украсить ягодами.

Кокосовое овсяное печенье

печенье из овсянки на завтрак

Ингредиенты:

  • 75 г овсяных хлопьев
  • 70 г цельнозерновой муки
  • 60 г кокосовой стружки
  • 6 ст. л. растительного масла
  • 4 ст. л. меда
  • 1 ч. л. соды
  • 1 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Сухие ингредиенты смешать.
  2. Растительное масло соединить с медом. Погасить соду лимонным соком и добавить в медово-масляную смесь.
  3. Влить жидкие ингредиенты в сухие и перемешать.
  4. Противень выстлать пергаментной бумагой. Влажными руками сформировать шарики, выложить на бумагу и слегка приплюснуть ложкой, придавая форму печенья.
  5. Выпекать 10 мин. при 200 °С.

Банановый хлеб без сахара

диетический банановый хлеб

Ингредиенты:

  • 1 ст. овсяных хлопьев
  • 3 банана
  • ½ ст. молока
  • 1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

  1. Смолоть в муку 3/4 ст. овсяных хлопьев.
  2. В чашу блендера положить банан, корицу и молотые хлопья. Залить молоком и взбить.
  3. Всыпать цельные хлопья и ложкой перемешать до однородности. По желанию можно добавить сухофрукты или рубленые орехи.
  4. Вылить тесто в прямоугольную форму и выпекать 11,5 ч при 180 °С.

Приятного аппетита!

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