Овсянка – отличная идея для вкусного и полезного завтрака. Ведь овсяные хлопья содержат заряжающие бодростью медленные углеводы, а также витамины и минералы, так необходимые нашему организму. При этом каждое утро есть кашу необязательно. Есть масса блюд, которые можно быстро и просто приготовить из овсяных хлопьев. Самые аппетитные и сытные завтраки из овсянки – в нашем материале!

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Ягодный крамбл

Ингредиенты:

4 ст. л. свежих или замороженных ягод

4 ст. л. овсяных хлопьев

½ ч. л. кардамона

1 – 2 ст. л. растительного масла

– 2 ч. л. меда

Способ приготовления:

Ягоды промыть или предварительно разморозить. Выложить на дно порционной керамической формы и полить 1 ч. л. меда. В отдельной емкости смешать овсяные хлопья, кардамон, масло и оставшийся мед. Выложить поверх ягод. Выпекать 10 – 15 мин. при 200 ° С. Крамбл готов, когда ягоды пустили сок, а верхушка подрумянилась. Готовое блюдо можно подать горячим с шариком мороженого.

Домашняя гранола

Ингредиенты:

4. ст. овсяных хлопьев

¾ ст. цукатов

¾ ст. орехов и семечек

½ ст. сухофруктов или сушеных ягод

4 ст. л. меда

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Сухофрукты залить кипятком и оставить на 15 мин. Хлопья, цукаты, рубленые орехи и семечки смешать. Пропорции можно варьировать по своему вкусу. В сотейник налить мед, масло и добавить корицу. Нагревать, помешивая, пока смесь не станет более жидкой. Залить медовой смесью хлопья и хорошо перемешать. Выложить будущую гранолу на выстланный пергаментом противень. Выпекать 15 – 20 мин. при 175 ° С, время от времени помешивая. К готовой остывшей граноле добавить любимые сухофрукты или сушеные ягоды. Подавать с йогуртом или апельсиновым соком.

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Смузи из красной и черной смородины

Ингредиенты:

2 ст. л. овсяных хлопьев

1 ст. красной смородины

1/3 ст. черной смородины

1 банан

150 мл натурального йогурта

200 г мороженого (можно заменить творогом)

Мед по вкусу

Способ приготовления:

В чашу блендера поместить овсяные хлопья и смолоть в муку. Добавить свежую или замороженную смородину и крупно нарезанный банан. Измельчить все вместе в пюре. Добавить к ягодной смеси мороженое (творог), йогурт и мед. Взбивать до получения однородной массы. Готовый смузи разлить по стаканам и украсить ягодами.

Кокосовое овсяное печенье

Ингредиенты:

75 г овсяных хлопьев

70 г цельнозерновой муки

60 г кокосовой стружки

6 ст. л. растительного масла

4 ст. л. меда

1 ч. л. соды

1 ст. л. лимонного сока

Способ приготовления:

Сухие ингредиенты смешать. Растительное масло соединить с медом. Погасить соду лимонным соком и добавить в медово-масляную смесь. Влить жидкие ингредиенты в сухие и перемешать. Противень выстлать пергаментной бумагой. Влажными руками сформировать шарики, выложить на бумагу и слегка приплюснуть ложкой, придавая форму печенья. Выпекать 10 мин. при 200 ° С.

Банановый хлеб без сахара

Ингредиенты:

1 ст. овсяных хлопьев

3 банана

½ ст. молока

1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Смолоть в муку 3/4 ст. овсяных хлопьев. В чашу блендера положить банан, корицу и молотые хлопья. Залить молоком и взбить. Всыпать цельные хлопья и ложкой перемешать до однородности. По желанию можно добавить сухофрукты или рубленые орехи. Вылить тесто в прямоугольную форму и выпекать 1 – 1,5 ч при 180 °С.

Приятного аппетита!

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