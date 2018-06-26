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Телеканал СТБ / Дмитрий Горовенко отмечает 35-летие

Дмитрий Горовенко отмечает 35-летие

Телеканал СТБ

Талантливый кулинар и харизматичный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Дмитрий Горовенко отмечает сегодня, 26 июня, свой день рождения. В этом году Дмитрий начал праздновать 35-летие несколько раньше, отправившись в путешествие по Италии. Такой незабываемый подарок ко дню рождения он получил от своей девушки Кристины.

Дмитрий Горовенко настолько был впечатлен таким подарком от любимой, что не смог сдержать эмоций: «Кохаю тебе, котику мій @kristin.soro. Твій подарунок на мій день народження в нас, як ти сама. Трохи безглуздий, п’янкий, ніжний та, звісно, розпланований по хвилинках. Дякую тобі, дівчинко моя!».

Путешествие по Италии с любимой вдохновило Дмитрия Горовенко на новые свершения: «Вчіться зберігати свої емоції та почуття, отримані з коханими. Потім вони будуть надихати вас на інші, більш важливі вчинки та рішення. Ти моє натхнення @kristin.soro».

Эта предпраздничная поездка оказалась для Дмитрия полной новых открытий и романтических признаний: «Болонія тепер асоціюється у мене з «розумінням». Розумінням, що треба вміти чути, не слухати, чути людей, яким ти небайдужий, які люблять тебе попри усі твої причуди та навіть коли ти «неадекватний». Дякую тобі, @kristin.soro, за те, що маєш сили та бажання. Кохаю тебе! В нас сталася чудова подорож по #italy🇮🇹 завдяки тобі. Це чудовий подарунок на мій 35 день народження».

Редакция сайта stb.ua поздравляет Дмитрия Горовенко с днем рождения! Желаем неиссякаемого вдохновения, внутренней гармонии и любви! Открывайте мир по-новому, заряжайтесь энергией и экспериментируйте!   

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