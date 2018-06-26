Лето – это период отпусков, моря, кутежа и ярких впечатлений. Но если ваш суровый босс считает иначе и пальмы пока только на заставке компьютера, советуем посещать фестивали. Благо в Киеве летом их много, а в этом году список пополнился еще одним достойным – BELIVE. Заголовок этого материала вам может показаться спорным и даже где-то нетолерантным, но мы знаем, что говорим, а вы читайте – читайте дальше и все поймете.

Концепция фестиваля BELIVE 2018

BELIVE – это не только музыка и еда. Чтобы посмеяться, мы ходили на Stand up Stage, посмотреть кино – FILM.UA Zone, пообщаться с блогерами – Blogging Zone. Даже детям было нескучно, ведь для них создали отдельную зону с опытными нянями-аниматорами и разнообразными мастер-классами. В списке развлечений также были City sport Zone и Art Zone.

BELIVE 2018 проходил на «Олимпийском» в центре Киева. Более удачную локацию для «фестиваля городских культур» сложно и представить. Передвижение «работа – фестиваль – дом» занимало минимум времени и усилий.

Многие не любят фестивали из-за большого скопления людей. Так вот, в этом смысле BELIVE был очень комфортным. Возможно, для организаторов небольшое количество посетителей – это минус, но вот нам слушать и плясать под Jamiroquai, не расталкивая окружающих локтями, очень понравилось. Ну и очередей в бар и WC также не было.

К слову про людей. Контингент фестиваля был приятным. Сразу уточним, что в нашем понимании красивые люди – это не модный шмот, а доброжелательность, улыбки и интеллигентность. Приятно быть на фестивале, где мусор выкидывают в урну, не толкаются в очередях и нет пьяных дебошей (но это исключительно мнение автора, ведь каждому свое).

Хедлайнеры BELIVE 2018

Первым хедлайнером фестиваля был заявлен вышеупомянутый Jamiroquai. Чтобы послушать короля джаз-фанка, на фестиваль приехали поклонники со всей Украины. Джей Кей исполнил треки из последнего лонгплея Automaton, который вышел в 2017-м, и старые-любимые Cosmic Girl, Virtual Insanity. Похоже, что даже сам музыкант прочувствовал расслабленную атмосферу фестиваля и на сцену вышел в джинсах и спортивной кофте, что, в общем-то, очень даже в его стиле.

На следующий день лил дождь, но это не помешало «представителям ортодоксального шансона» – группе «Ляпис 98» – заставить всех плясать до боли в суставах. Сам Михалок, кажется, был собой очень доволен и со сцены заявил, что он сделал то, что Jamiroquai вчера не удалось. Услышать хиты юности «Ты кинула», «Когда яблони цветут» – это, конечно, круто, но не стоит, Сергей Владимирович, быть таким категоричным.

Отдельное «спасибо» говорим организаторам BELIVE 2018 за британских инди-рокеров Everything Everything. Музыканты играли после «ляписов» и, судя по количеству людей в фан-зоне, большинство решило подкрепиться в фуд-кортах перед выступлением Hurts. Искренне надеемся, что британцы не обиделись и еще не раз приедут в Киев с концертом.

Hurts. Ну, тут и говорить нечего. Сердцееды из Манчестера уже не первый, не второй и даже не третий раз в Киеве. Парням очевидно здесь нравится. Лететь всего 3 часа, перелет недорогой, поклонников – целый полк. После первой песни понимаешь, что эта команда просто создана для стадиона, их музыка «масштабная», всепоглощающая, ну а голос Тео, как говорится, «до мурашек». Не останавливайтесь, парни, приезжайте еще и еще.

В воскресенье, 24 июня, BELIVE и благотворительный фонд «Таблеточки» приготовили однодневный charity-билет. Отметить День молодежи с украинскими музыкантами и заодно помочь детям – отличная идея.

Фестиваль BELIVE 2018 длился четыре дня и, судя по тому, что уже планируется BELIVE 2019, он прошел успешно и для организаторов. Что ж, тогда ждем продолжения!

Карина Кищак

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