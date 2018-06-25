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Подагра: симптомы, причины, лечение

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Подагра – воспалительное заболевание суставов. Мы подскажем вам, какие бывают симптомы подагры, причины, а также советы, как лечить подагру. Все это поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. Читайте, какие симптомы подагры и как лечить подагру, в нашем материале.

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Подагра – это воспалительное заболевание суставов, которое зачастую характеризуется внезапным, острым болевым синдромом в первом пальце стопы, покраснением и невозможностью стать на стопу.

Кроме большого пальца стопы, подагрой могут поражаться и другие суставы.

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Подагра очень древнее заболевание. Во времена Гиппократа ее называли «болезнью королей» и аристократов. В современном мире подагрой страдают 46% населения, чаще всего подагра поражает людей старшего возраста.

Симптомы

  • Острый воспалительный артрит: покраснение, чувствительность, боль и отек сустава
  • Классическое проявление – поражение большого пальца ноги
  • Пораженные плюсневые межфаланговые суставы в основе большого пальца (около 50% случаев)
  • Подагра бывает и в виде тофуса, камней в почках или уратной нефропатии.
  • Нарушение движения
  • Высокая температура
  • Темная моча
  • Запор
  • Учащенное мочеиспускание
  • Зуд
  • Шелушение
  • Деформация суставов
  • Образование узлов

Причины

Подагра вызывается метаболическими нарушениями. При этом заболевании в крови увеличивается содержание мочевой кислоты, а соли мочевой кислоты осаждаются в разных тканях, особенно в суставах.

Алкоголь, сладкие фрукты и овощи с большим содержанием фруктозы блокируют выведение мочевой кислоты, что способствует повышению ее уровня в крови.

Потому несбалансированное питание является одним из основных причин возникновения подагры.

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Лечение

  1. Строго соблюдайте специальную диету: исключить мясо и морепродукты, алкоголь, сладкие фрукты и овощи с высоким содержанием фруктозы.
  2. Придерживайтесь питьевого режима, это поможет уменьшить концентрацию мочевой кислоты в крови и улучшить ее выведение. Рекомендуемый объем жидкости до 2–2,5 л в сутки (при отсутствии противопоказаний). Желательно щелочное питье или вода с лимоном.
  3. Избегайте голодания. Такой режим способен спровоцировать приступ подагры.
  4. Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь.
  5. Современное лечение подагры – использование лекарственных препаратов, перед приемом которых нужно обязательно консультироваться с врачом.
  6. Также помогает физиотерапия: электрофорез, грязелечение, тепловые процедуры, бишофит, бальнеотерапия, УВТ.
  7. У взрослых лечение применяется чаще всего в период обострения, чтобы снять симптоматику и уменьшить болевой синдром.

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