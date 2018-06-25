PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Мода 2018: какую сумку выбрать летом

Мода 2018: какую сумку выбрать летом

Телеканал СТБ

Сумки подвержены влиянию модных тенденций точно так же, как одежда или обувь. Поэтому, чтобы оставаться в тренде, каждый сезон стоит интересоваться новинками, которые набирают популярность. Мода лета 2018 года поражает обилием интересных и стильных моделей – плетеные, прозрачные, с необычной ручкой… Какие модные сумки дополнят любой образ в жаркую погоду? Читайте материал и смотрите фотоподборку модных летних сумок!

Соломенные

И речь не только о плетеных корзинках, с которыми мы привыкли ходить на пляж или пикник, но и о сумках из жесткого ротанга с каркасом и подкладкой. Актуальными будут модели четких геометрических форм – круглые, квадратные, прямоугольные, трапециевидные.

iStock-9605603526cbc8b496cd41b257f5c3f0bc45340e2 iStock-950329768 

Поясные

Летом, когда хочется больше гулять и меньше сидеть дома, удобная поясная сумка – идеальный выбор. Она мало весит, освобождает руки и препятствует желанию взять с собой из дома тонну мелочей, среди которых потом ничего невозможно найти. Приятный бонус – эффектный акцент на талии при желании.

Читайте также: Сумка на пояс: с чем носить сумку-бананку летом 2018

1iStock-853103614

Сумки-седла

Свое название модель получила не случайно: считалось, что именно такая форма комфортнее всего при верховой езде. В 70-е аксессуар в виде седла снова обрел популярность среди движения хиппи. И вот, спустя годы, возвращение сумки на прилавки модных магазинов подтверждает цикличный характер моды. В отличие от предшествующих вариантов, актуальные сумки-седла украшены крупной фурнитурой, бахромой или кисточками. 

Stitch-Fix-July-2016-Review-Moda-Luxe-Elijah-Whip-Stitch-Saddle-Bag MG_0161-1024x1536 BODEN_1420x820_PARAGRAPH_BREAKS_2b

Рюкзаки

Современные модные рюкзаки можно носить как со спортивной одеждой, так и с нарядами в стиле casual, офисными и даже вечерними. Конечно, массивная текстильная модель вряд ли будет уместна на работе, а вот миниатюрный рюкзак из кожи или бархата – вполне. Если вам все же нужен более вместительный вариант, отдавайте предпочтение простоте и пастельным оттенкам.

iStock-654626462 iStock-834558186 iStock-865230482 iStock-916219660 iStock-937795672

С декорированной ручкой

Любимую лаконичную однотонную сумку можно с легкостью сделать трендовой, если заменить ручку в виде цепочки на более необычную. Также очень просто разнообразить дизайн, обмотав ручки цветным платком. Экспериментируйте с оттенками и принтами, чтобы уникальный аксессуар идеально подходил к образу.

Читайте также: Модные тренды лета 2018 года

iStock-8481929682018-L3-CK2-20780594-17-6

Сумки-ведра

Летом 2018-го сумки в виде вертикального цилиндра снова в моде! Выбирайте модели, которые хорошо держат форму, с твердым дном, завязкой-шнурком или с круглыми ручками.

iStock-969662782 03-total-black-outfit-ootd-sheinside-boyfriend-blazer-camisole-skinny-jeans-mansur-gavriel-cammello-bucket-bag-karen-walker-sunglasses-guess-booties-autumn-fall IMG_6114

Из прозрачного пластика

Весной самые смелые модницы носили плащи из прозрачного пластика, а в теплое время года предлагаем обратить внимание на аналогичные аксессуары. Форма может быть практически любой – от вместительного шопера до компактного клатча. Если вы не готовы показывать прохожим все, что привыкли носить с собой, поищите модели с текстильным мешком или косметичкой внутри.

blogpics-2668 Nude-pumps-transparent-bag-spring-work-outfitREDDRESS_4

С патчами

Сумки, украшенные нашивками в виде букв и забавных картинок, сделают образ чуть более хулиганским. Почему бы не добавить наряду элементов игры, юмора и самоиронии? Чтобы получить оригинальный аксессуар, патчи можно купить самой и просто “освежить” свою повседневную сумку.

df47f0abc05c04c6e3c7a943ad2b3d2f IMG_2986

Читайте также: Мода 2018. Летний деним

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить