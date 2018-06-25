Сумки подвержены влиянию модных тенденций точно так же, как одежда или обувь. Поэтому, чтобы оставаться в тренде, каждый сезон стоит интересоваться новинками, которые набирают популярность. Мода лета 2018 года поражает обилием интересных и стильных моделей – плетеные, прозрачные, с необычной ручкой… Какие модные сумки дополнят любой образ в жаркую погоду? Читайте материал и смотрите фотоподборку модных летних сумок!

Соломенные

И речь не только о плетеных корзинках, с которыми мы привыкли ходить на пляж или пикник, но и о сумках из жесткого ротанга с каркасом и подкладкой. Актуальными будут модели четких геометрических форм – круглые, квадратные, прямоугольные, трапециевидные.

Поясные

Летом, когда хочется больше гулять и меньше сидеть дома, удобная поясная сумка – идеальный выбор. Она мало весит, освобождает руки и препятствует желанию взять с собой из дома тонну мелочей, среди которых потом ничего невозможно найти. Приятный бонус – эффектный акцент на талии при желании.

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Сумки-седла

Свое название модель получила не случайно: считалось, что именно такая форма комфортнее всего при верховой езде. В 70-е аксессуар в виде седла снова обрел популярность среди движения хиппи. И вот, спустя годы, возвращение сумки на прилавки модных магазинов подтверждает цикличный характер моды. В отличие от предшествующих вариантов, актуальные сумки-седла украшены крупной фурнитурой, бахромой или кисточками.

Рюкзаки

Современные модные рюкзаки можно носить как со спортивной одеждой, так и с нарядами в стиле casual, офисными и даже вечерними. Конечно, массивная текстильная модель вряд ли будет уместна на работе, а вот миниатюрный рюкзак из кожи или бархата – вполне. Если вам все же нужен более вместительный вариант, отдавайте предпочтение простоте и пастельным оттенкам.

С декорированной ручкой

Любимую лаконичную однотонную сумку можно с легкостью сделать трендовой, если заменить ручку в виде цепочки на более необычную. Также очень просто разнообразить дизайн, обмотав ручки цветным платком. Экспериментируйте с оттенками и принтами, чтобы уникальный аксессуар идеально подходил к образу.

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Сумки-ведра

Летом 2018-го сумки в виде вертикального цилиндра снова в моде! Выбирайте модели, которые хорошо держат форму, с твердым дном, завязкой-шнурком или с круглыми ручками.

Из прозрачного пластика

Весной самые смелые модницы носили плащи из прозрачного пластика, а в теплое время года предлагаем обратить внимание на аналогичные аксессуары. Форма может быть практически любой – от вместительного шопера до компактного клатча. Если вы не готовы показывать прохожим все, что привыкли носить с собой, поищите модели с текстильным мешком или косметичкой внутри.

С патчами

Сумки, украшенные нашивками в виде букв и забавных картинок, сделают образ чуть более хулиганским. Почему бы не добавить наряду элементов игры, юмора и самоиронии? Чтобы получить оригинальный аксессуар, патчи можно купить самой и просто “освежить” свою повседневную сумку.

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