Как вырастить манго дома? Многие считают эту задачу неосуществимой. Всего несколько простых советов – и этот сочный тропический фрукт станет украшением вашего дома. Читайте, как вырастить манго в домашних условиях.
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Лучше всего выращивать манго из ростков, которые можно купить в специальном магазине. Однако вырастить это дерево из косточки также вполне реально. Читайте пошаговую инструкцию, как вырастить манго в домашних условиях.
Как вырастить манго из косточки: пошаговая инструкция
- Косточку следует сажать сразу, как только вы извлекли ее из плода. Обязательно выбирайте спелое манго. У спелого фрукта косточка очень легко отделяется от мякоти.
- Косточку помыть, затем с помощью острого ножа удалить остатки мякоти. Подготовленную косточку нужно аккуратно расколоть, чтобы ускорить процесс прорастания.
- Если косточка раскололась без проблем, уберите скорлупу, при этом аккуратно достаньте внутреннюю часть, которая очень похожа на фасолину. После этого ее нужно обработать фунгицидами — средствами, которые защищают зародыш от развития грибка и вредоносных спор. В случае если внутри будет несколько зародышей, выберите один, самый зеленый и ровный — у него шансов прорасти больше, чем у остальных.
- Если косточку расколоть очень трудно, не усердствуйте, чтобы не повредить ее внутренность. Положите ее в прозрачную емкость с водой комнатной температуры. Поставьте в самое освещенное место на подоконнике. Косточка должна пролежать там несколько недель. Не забывайте каждые пару дней менять воду, иначе она закиснет.
- Выберите подходящий горшок. Поскольку в природе высота манго достигает 10–15 м, нужно сразу выбирать объемный горшок. В этом случае пересаживать растение, а значит, травмировать корневую систему, вы будете меньше.
- Обязательно сделайте хороший дренаж на дне. Для этого вам понадобятся специальные гранулы или мелкий щебень. Дренажный слой способен предотвратить застой жидкости в грунте, что спасает растение от появления гнили на корнях. Для посадки подойдет покупная универсальная почва с нейтральной кислотностью.
- Посадить косточку можно двумя способами: расположить боком — если вы точно знаете, где верхняя, а где нижняя часть; расположить горизонтально — если уже имеется маленький росток.
- Полностью засыпать косточку почвой не стоит. Ее четвертая часть должна возвышаться над грунтом. После посадки почву следует хорошо полить. Если он осядет, нужно досыпать до необходимого уровня.
- Для создания максимально благоприятных условий для прорастания, необходимо горшок с косточкой накрыть прозрачным стеклом, пленкой или ½ частью бутылки из пластика.
- Не забывайте проверять манго. Для этого раз в 2–3 дня приподнимайте край укрытия. Так вам удастся избежать загнивания косточки.
- Растению нужно максимум света, поэтому выберите самое светлое окно. Когда манго начнет расти, уберите укрытие с емкости.
- Зимой рекомендуется дополнительный свет. Это можно осуществить с помощью люминесцентных ламп.
- Цветение и плодоношение доступно только привитым растениям. Поэтому, когда деревце окрепнет, сделайте ему прививку от плодоносного дерева.
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