Как проводят лето звезды телеканала СТБ

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Как проводят лето звезды телеканала СТБ

Как проводят лето звезды телеканала СТБ

Телеканал СТБ

Самую теплую пору года по праву принято считать идеальным временем для отпуска и развлечений. Но как проводят лето звезды телеканала СТБ? Выяснить это не так уж сложно, нужно лишь взглянуть на их страницы в соцсетях. Так, Эктор Хименес-Браво посетил Лиссабон, где готовил барбекю согласно местным традициям, ведущая проекта «Все буде добре» Надежда Матвеева отдыхает в Австрии, а Павел Костицын только вернулся из небольшого евротура, во время которого посетил Португалию и Италию. Но далеко не все наслаждаются отдыхом, к примеру, Вячеслав и Марина Узелковы во всю трудятся на съемках нового сезона «Зважені та щасливі», а Олег Винник, собирая целые стадионы, продолжает покорять сердца поклонников. Как проводят лето звезды телеканала СТБ – смотрите в нашей фотоподборке.

“Дух формирует материю” – написано на обратной стороне этого памятника в Бадене, неподалеку от Вены (листайте и увидите). Согласиться с этим, значит признать свою ответственность за происходящее в жизни. За проблемы и за радости! Казалось бы, нет ничего проще, чем принять, что хорошее (с моей точки зрения) происходит благодаря моим стараниям и возможностям. Так нет же))) Я чаще признаю, что сама виновата в собственных неудачах, а вот если что-то приятное происходит, то повезло, и надо же, какой сюрприз! Если в Вашей голове царит такой же “порядок”, давайте вместе учиться признавать свою ответственность за радости и достижения! Молодцы и умнички, это о нас с вами Обнимаю и желаю прекрасного дня!❤ Да, еще! Появилась кнопка #igtv, это канал для видео продолжительнее, чем сторис. Жмите, смотрите Пока проблемы с загрузкой видео, но дальше будет больше и иртереснее #behappy #отдых #baden #баден #хорошийдень #summer #лето   Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre)

 

Вечный город! Я бывал в нём не раз и в разные времена года. Даже когда в декабре его на половину заливает море, и ты в полной мере ощущаешь себя героем новеллы Томаса Манна… Но никогда меня не покидает чувства восторга, трепета и любви, которые вызывает во мне Венеция!❤️ Она как герой некой антиутопии намекает нам, что вечен Дух, а мы тут – гости… #вечныйгород #venezia #travelblogger #travel #dieinvenice Публикация от Павел КОСТИЦЫН/Pavlo KOSTYTSYN (@pavelkostytsyn)

  Наш маленький тренер-командир вернулся. Оливия : “Мамочка, а где предыдущие участники?” Я : “Ну ты же помнишь, что каждый из них похудел и вернулся домой.” Оливия : “О Боже мама, снова новые люди, всех нужно запомнить, а ещё сложнее пока их всему научишь️‍♀️‍♂️‍♀️, столько времени для этого необходимо потратить. И потом они снова уйдут?” Я :” Конечно уйдут, но только после того, как добьются хороших результатов. Достигнут цели. Осуществлят свою мечту. ” Оливия : ” Так мама, стоп✋. Давай пока не будем спешить. Пошли тренировать вместе.” #стб #маринаузелкова #тренер #мысливслух #дети #тренировка #зваженiтащасливi #зож #похудение #stb #stbua #uzelkova #sport #coach #fat #thebiggestloser   Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)

Читайте також: Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend 2018

Люблю танцевать у моря!Хотите со мной? Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza)

Читайте также: Топ-7 азиатских ресторанов Киева

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить