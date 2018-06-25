Самую теплую пору года по праву принято считать идеальным временем для отпуска и развлечений. Но как проводят лето звезды телеканала СТБ? Выяснить это не так уж сложно, нужно лишь взглянуть на их страницы в соцсетях. Так, Эктор Хименес-Браво посетил Лиссабон, где готовил барбекю согласно местным традициям, ведущая проекта «Все буде добре» Надежда Матвеева отдыхает в Австрии, а Павел Костицын только вернулся из небольшого евротура, во время которого посетил Португалию и Италию. Но далеко не все наслаждаются отдыхом, к примеру, Вячеслав и Марина Узелковы во всю трудятся на съемках нового сезона «Зважені та щасливі», а Олег Винник, собирая целые стадионы, продолжает покорять сердца поклонников. Как проводят лето звезды телеканала СТБ – смотрите в нашей фотоподборке.

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