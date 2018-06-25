С 21 по 24 июня в Киеве на НСК «Олимпийский» проходил фестиваль BELIVE 2018. За 4 дня здесь выступили действительно легендарные артисты: Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar band и многие другие.

Хоть 2-й и 3-й дни были дождливыми, это совсем не помешало артистам и посетителям прочувствовать всю атмосферу события. Об этом хотелось бы рассказать больше.

Во-первых, все хедлайнеры отметили высокий уровень организации фестиваля и выразили желание вернуться. Jamiroquai и HURTS сделали счастливые посты в Instagram, поблагодарив киевскую публику за энергетику.

«Красивый Киев! Сегодня вечером мы будем хедлайнерами BELIVE на «Олимпийском» стадионе. Это будет грандиозно!» – обещали HURTS и полностью подтвердили свои слова 22-го июня на Main Stage.

«BELIVE festival, спасибо за отличный вечер!» – говорит Джей Кей со сцены, дублируя в Instagram.

Во-вторых, фестиваль посетили много звезд украинского шоу-бизнеса. Среди посетителей были замечены Jamala, Наталья Могилевская, Коля Серьга и другие.

«Я фанат фестивалей, это заметно по моему Инстаграму и Фейсбуку. Очень рада, что в Киеве появился BELIVE. Спасибо за отличных артистов, особенно за Jamiroquai, я его просто обожаю. Еще я очень ждала Honne. Мы с ними давние интернет-приятели. Лет 5 назад, когда у них было только 100 подписчиков, я их заметила, и мы начали переписываться и обмениваться музыкой. Даже думали записать совместную песню. Было невероятно приятно увидеть их на главной сцене», – поделилась ощущениями от фестиваля Jamala.

В-третьих, соцсети BELIVE просто разрывает от комментариев и благодарности за красивую большую сцену и качественный звук. Такая по масштабам сцена впервые установлена на «Олимпийском». Её длина составила 60 метров, вся поверхность покрыта экранами, что дает возможность смотреть концерт комфортно с любой точки локации. А звук установлен с повторителями, что позволяет убрать эхо и дать ту четкость, которую мы слышали.

Кроме музыки, гостям больше всего понравилась зона стендапа, получившая полную загрузку все дни, детская и, конечно же, уличная еда.

Самым популярным днем стало 24 июня, День молодежи. Вход в этот день стоил всего 100 грн, а деньги с продаж отправились в фонд «Таблеточки» на лечение детей. Гости слушали 3-х хедлайнеров: Constantine, Mozgi и «Время и Стекло».

«Нам настолько понравилось радовать людей, мы получили просто колоссальное количество позитивных комментариев. Так что у нас практически нет выбора – планируем следующий год и начинаем над ним работу уже с понедельника», – делятся организаторы фестиваля Роман Тугашев и Влад Полонский.

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