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Телеканал СТБ / Как прошел BELIVE 2018: мнения о фестивале из соцсетей

Как прошел BELIVE 2018: мнения о фестивале из соцсетей

Телеканал СТБ

С 21 по 24 июня в Киеве на НСК «Олимпийский» проходил фестиваль BELIVE 2018. За 4 дня здесь выступили действительно легендарные артисты: Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar band и многие другие.

Хоть 2-й и 3-й дни были дождливыми, это совсем не помешало артистам и посетителям прочувствовать всю атмосферу события. Об этом хотелось бы рассказать больше.

Во-первых, все хедлайнеры отметили высокий уровень организации фестиваля и выразили желание вернуться. Jamiroquai и HURTS сделали счастливые посты в Instagram, поблагодарив киевскую публику за энергетику.

«Красивый Киев! Сегодня вечером мы будем хедлайнерами BELIVE на «Олимпийском» стадионе. Это будет грандиозно!» – обещали HURTS и полностью подтвердили свои слова 22-го июня на Main Stage.

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«BELIVE festival, спасибо за отличный вечер!» – говорит Джей Кей со сцены, дублируя в Instagram.

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Во-вторых, фестиваль посетили много звезд украинского шоу-бизнеса. Среди посетителей были замечены Jamala, Наталья Могилевская, Коля Серьга и другие.

«Я фанат фестивалей, это заметно по моему Инстаграму и Фейсбуку. Очень рада, что в Киеве появился BELIVE. Спасибо за отличных артистов, особенно за Jamiroquai, я его просто обожаю. Еще я очень ждала Honne. Мы с ними давние интернет-приятели. Лет 5 назад, когда у них было только 100 подписчиков, я их заметила, и мы начали переписываться и обмениваться музыкой. Даже думали записать совместную песню. Было невероятно приятно увидеть их на главной сцене», – поделилась ощущениями от фестиваля Jamala.

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В-третьих, соцсети BELIVE просто разрывает от комментариев и благодарности за красивую большую сцену и качественный звук. Такая по масштабам сцена впервые установлена на «Олимпийском». Её длина составила 60 метров, вся поверхность покрыта экранами, что дает возможность смотреть концерт комфортно с любой точки локации.  А звук установлен с повторителями, что позволяет убрать эхо и дать ту четкость, которую мы слышали.

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Кроме музыки, гостям больше всего понравилась зона стендапа, получившая полную загрузку все дни, детская и, конечно же, уличная еда.

Самым популярным днем стало 24 июня, День молодежи. Вход в этот день стоил всего 100 грн, а деньги с продаж отправились в фонд «Таблеточки» на лечение детей. Гости слушали 3-х хедлайнеров: Constantine, Mozgi и «Время и Стекло».

«Нам настолько понравилось радовать людей, мы получили просто колоссальное количество позитивных комментариев.  Так что у нас практически нет выбора – планируем следующий год и начинаем над ним работу уже с понедельника», – делятся организаторы фестиваля Роман Тугашев и Влад Полонский.

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