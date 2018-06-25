Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года

Эта неделя будет весьма колоритной и насыщенной почти для всех знаков зодиака. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года читайте в нашем гороскопе.

Овен

До конца недели вам предстоит завершить все свои дела. Если вы не выполните данные обещание, то быстро потеряете свой авторитет, оно вам надо? В любви также нужно быть исполнительным.

Телец

Готовьтесь к новизне и драйву. Вас потянет на приключения, появятся новые проекты. Эта неделя хороша для отпуска.

Близнецы

Неделя пройдет активно и очень быстро. Вас ожидают новые знакомства и путешествия. Но и расходы также будут большие: ремонт, покупка недвижимости.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2018 год

Рак

Вас ожидает успех во всем. Планируйте свои дела и выполняйте работу. Вам во всем будет везти. Не отказывайте себе в удовольствии тратить деньги на свои потребности.

Лев

Пришло время подумать о своем здоровье. Займитесь спортом и подлечите свои хронические заболевания. На работе у вас появится новый проект, который принесет вам отличные перспективы.

Дева

Эта неделя будет довольно сложной и очень насыщенной, но вам хватит сил разобраться со всеми делами. Контролируйте свои эмоции, что бы ни случилось, и у вас все наладится.

Весы

На этой неделе вас ждет немало приятных новостей от родных и близких. Вероятны расходы на непредвиденные покупки.

Читайте также: Как исполнить мечты в 2018 году — гороскоп от Рафаила Бражеева

Скорпион

Вы окажетесь в водовороте бурных эмоций. Устройте романтический ужин, чтобы наладить отношения с партнером. В конце недели можете претендовать на повышение.

Стрелец

Не теряйте возможностей, которые будет предоставлять вам судьба. Есть шанс продвинуться по карьере. В любви все будет хорошо.

Козерог

На этой неделе смело занимайтесь благоустройством своего дома и дачи. Одинокие Козероги могут встретить свою судьбу, а семейным лучше спланировать общее времяпрепровождение.

Водолей

В начале недели на вас навалиться много дел, требующих немало сил. Не допускайте конфликтов, ищите мирные решения вопросов.

Рыбы

Ищите баланс между работой и домом, тогда все невзгоды вас обойдут стороной. Если проявите невнимательность и лень, можете потерять работу или нарваться на неприятности.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.