Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года

Эта неделя будет весьма колоритной и насыщенной почти для всех знаков зодиака. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на неделю с 25 июня по 1 июля 2018 года читайте в нашем гороскопе.
Овен
До конца недели вам предстоит завершить все свои дела. Если вы не выполните данные обещание, то быстро потеряете свой авторитет, оно вам надо? В любви также нужно быть исполнительным.
Телец
Готовьтесь к новизне и драйву. Вас потянет на приключения, появятся новые проекты. Эта неделя хороша для отпуска.
Близнецы
Неделя пройдет активно и очень быстро. Вас ожидают новые знакомства и путешествия. Но и расходы также будут большие: ремонт, покупка недвижимости.
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Рак
Вас ожидает успех во всем. Планируйте свои дела и выполняйте работу. Вам во всем будет везти. Не отказывайте себе в удовольствии тратить деньги на свои потребности.
Лев
Пришло время подумать о своем здоровье. Займитесь спортом и подлечите свои хронические заболевания. На работе у вас появится новый проект, который принесет вам отличные перспективы.
Дева
Эта неделя будет довольно сложной и очень насыщенной, но вам хватит сил разобраться со всеми делами. Контролируйте свои эмоции, что бы ни случилось, и у вас все наладится.
Весы
На этой неделе вас ждет немало приятных новостей от родных и близких. Вероятны расходы на непредвиденные покупки.
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Скорпион
Вы окажетесь в водовороте бурных эмоций. Устройте романтический ужин, чтобы наладить отношения с партнером. В конце недели можете претендовать на повышение.
Стрелец
Не теряйте возможностей, которые будет предоставлять вам судьба. Есть шанс продвинуться по карьере. В любви все будет хорошо.
Козерог
На этой неделе смело занимайтесь благоустройством своего дома и дачи. Одинокие Козероги могут встретить свою судьбу, а семейным лучше спланировать общее времяпрепровождение.
Водолей
В начале недели на вас навалиться много дел, требующих немало сил. Не допускайте конфликтов, ищите мирные решения вопросов.
Рыбы
Ищите баланс между работой и домом, тогда все невзгоды вас обойдут стороной. Если проявите невнимательность и лень, можете потерять работу или нарваться на неприятности.
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