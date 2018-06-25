«ЭксперименТЫ» расскажут о депрессии подростков в 8 выпуске

26.06.2018 «ЭксперименТЫ» покажут финальный 8 выпуск, который станет самым откровенным за весь сезон. Мы узнаем, как распознать депрессию у взрослых и детей. Как стать счастливым и можно ли вообще купить счастье за деньги? Смотрите уже в этот вторник в 20:00 на телеканале СТБ.

Чтобы стать по-настоящему счастливыми, нашим детям нужно совсем немного — например, получить желанную игрушку. Но как они поступят, когда будут держать заветную мечту в руках? Смогут ли дети отказаться от своих подарков, чтобы осуществить мечту мамы? Узнаем уже завтра в 20:00 в 8 выпуске проекта «ЭксперименТЫ».

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«ЭксперименТЫ» в 8 выпуске выяснят, что из 17 обычных подростков 15 ощущают себя совершенно одинокими. А семерых детей и вовсе следует лечить от депрессии. Какое решение примете вы — и дальше делать вид, что ничего не происходит, или помочь своим детям справиться с психологическими проблемами? Решайте вместе с проектом «ЭксперименТЫ» 26 июня в 20:00 на СТБ.

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