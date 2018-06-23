Как приготовить банановый сорбет? Именно этот десерт лучше всего поможет охладиться в летнюю жару. Приготовленный из спелых, сладких бананов, освежающей мяты и лимона такой десерт точно придется вам по вкусу. Плюс – в нашем десерте нет сахара, а значит, и нет лишних калорий! Читайте пошаговый рецепт бананового сорбета в нашем материале.
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Ингредиенты:
- 4 банана
- 0,5 лимона
- 50 г воды
- несколько веточек свежей мяты
Способ приготовления:
- Бананы очистить от кожуры и нарезать кружочками.
- Перебить бананы блендером, добавить воду, листочки мяты и порезанную кусочками половинку лимона. Перебить до однородности.
- Перелить массу в контейнер. Поставить в морозилку на 1 час, достать, перемешать и вернуть замораживаться. Повторяем процедуру 4–5 раз и ставим в морозилку на ночь.
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