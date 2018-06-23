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Телеканал СТБ / Окрашивание волос: балаяж в домашних условиях

Окрашивание волос: балаяж в домашних условиях

Телеканал СТБ

Оказывается, стильное и модное окрашивание в технике балаяж можно выполнить дома самостоятельно! Как? Приводим пошаговую инструкцию с секретами от стилиста. Следуя этим советам, вы сможете самостоятельно покрасить волосы в технике балаяж и получить отличную прическу, сэкономив на салонной процедуре.

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Главный секрет этой техники в том, чтобы выбрать цвет на 2 тона светлее. Так вы получите светлые пряди со слегка выгоревшим оттенком. Важно: желательно не мыть волосы сутки перед окрашиванием. Если хотите приглушенный оттенок на волосах, не нужно использовать фольгу. И напротив: для ярко выраженной окраски вам понадобится фольга.

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Пошаговая инструкция:

  1. Тщательно расчесываем волосы. Затем делаем поперечный пробор (от уха до уха) и разделяем пряди на 4 зоны.
  2. Чтобы окрашивание прядей было равномерным, на волосах делаем начес с помощью тонкого гребешка. Так мы скроем четкую границу между корнями и окрашенной частью прядей.
  3. Теперь аккуратно наносим на пряди краску. Наносим ее на кончики пучка со всех сторон. Старайтесь не попадать на корни. Для удобства, можете делать все в такой последовательности: сначала окрасить волосы на макушке, и от нее двигаться к затылку. Делайте все равномерно и вертикально: снизу вверх.
  4. Если у вас длинные волосы, то в окрашивании поможет … ватка! Отделите нижнюю часть волос, разделите на отдельные толстые пряди и прокрасьте по бокам. Делайте это фактически до корней, но при этом не трогайте центр пряди.
  5. Когда затушуете все пряди, оставьте волосы с краской на 20 мин.
  6. Смываем краску, наносим бальзам для волос. Высушиваем волосы и делаем укладку.

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