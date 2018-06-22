Сегодня, 22 июня, ведущая 8 сезона проекта «Зважені та щасливі», консультант участников по питанию, а также известная блогерша отмечает свой 30-й день рождения. Как Мирослава начала празднование – узнайте в материале.

«Добрый день, передаю привет со съёмочной площадки «Зважених та щасливих». Все верно, именно здесь на съемках я начинаю празднование своего дня рождения. И буду откровенной, такого дня рождения у меня еще не было», – обратилась ведущая на своей странице в Instagram.



И хотя этот праздничный день начался с работы, Мирославу это ничуть не расстраивает, а даже наоборот!

«Я впервые вижу на этой набережной такой красивый рассвет, и, поверьте, я никогда не поднималась на высоту 10 метров, чтобы сделать там кое-что неожиданное… Желаю всем хорошего дня! У меня прекрасное настроение и потому я транслирую его и вам!» – добавила Мирослава!

Редакция сайта STB.UA от все души поздравляет Мирославу Ульянину с днём рождения и желает вдохновения и творческих успехов!

Читайте также: Мирослава Ульянина собирает друзей

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.