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Телеканал СТБ / Зважена та щаслива: Мирослава Ульянина отмечает день рождения

Зважена та щаслива: Мирослава Ульянина отмечает день рождения

Телеканал СТБ

Сегодня, 22 июня, ведущая 8 сезона проекта «Зважені та щасливі», консультант участников по питанию, а также известная блогерша отмечает свой 30-й день рождения. Как Мирослава начала празднование – узнайте в материале.

«Добрый день, передаю привет со съёмочной площадки «Зважених та щасливих». Все верно, именно здесь на съемках я начинаю празднование своего дня рождения. И буду откровенной, такого дня рождения у меня еще не было», – обратилась ведущая на своей странице в Instagram.

Зважена і щаслива! ❤️ 30-річна

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina)


И хотя этот праздничный день начался с работы, Мирославу это ничуть не расстраивает, а даже наоборот!

«Я впервые вижу на этой набережной такой красивый рассвет, и, поверьте, я никогда не поднималась на высоту 10 метров, чтобы сделать там кое-что неожиданное… Желаю всем хорошего дня! У меня прекрасное настроение и потому я транслирую его и вам!» – добавила Мирослава!

Редакция сайта STB.UA от все души поздравляет Мирославу Ульянину с днём рождения и желает вдохновения и творческих успехов!

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