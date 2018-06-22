Как приготовить мороженое из йогурта? Ответ вам подскажет наш простой рецепт. Узнайте, как сделать мороженое из йогурта в домашних условиях со вкусом лимона! Рецепт уже в материале.
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Ингредиенты:
- 200 г сахара или сахарной пудры
- 2 лимона
- 400 мл сливок высокой жирности
- 200–300 мл йогурта
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Приготовление:
- Убрать кожуру с лимонов, натереть ее на терке, затем выжать из лимонов сок.
- Полученный сок смешать с сахарной пудрой и тертой цедрой. Оставить до растворения сахарной пудры.
- Хорошо взбить охлажденные сливки. Постепенно тонкой струйкой влить йогурт. Весь процесс должен длиться 2–3 минуты.
- Добавить в сливки лимонную смесь частями. При этом продолжать взбивать смесь в течение 10 минут.
- Полученную смесь оставить на два часа в холодильнике.
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Данный рецепт хорош тем, что не предполагает использование специальной мороженицы. Для получения более нежной консистенции нужно после первого часа охлаждения взбить полученную массу еще несколько раз.
Приятного аппетита!