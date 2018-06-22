Как приготовить мороженое из йогурта? Ответ вам подскажет наш простой рецепт. Узнайте, как сделать мороженое из йогурта в домашних условиях со вкусом лимона! Рецепт уже в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Домашнее мороженое: топ-5 простых рецептов



Ингредиенты:

200 г сахара или сахарной пудры

2 лимона

400 мл сливок высокой жирности

200–300 мл йогурта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как приготовить ванильное мороженое дома



Приготовление:

Убрать кожуру с лимонов, натереть ее на терке, затем выжать из лимонов сок. Полученный сок смешать с сахарной пудрой и тертой цедрой. Оставить до растворения сахарной пудры. Хорошо взбить охлажденные сливки. Постепенно тонкой струйкой влить йогурт. Весь процесс должен длиться 2–3 минуты. Добавить в сливки лимонную смесь частями. При этом продолжать взбивать смесь в течение 10 минут. Полученную смесь оставить на два часа в холодильнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банановое мороженое: рецепт в домашних условиях

Данный рецепт хорош тем, что не предполагает использование специальной мороженицы. Для получения более нежной консистенции нужно после первого часа охлаждения взбить полученную массу еще несколько раз.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ