Вкус магазинных соков никогда не сравнится с прохладным домашним компотом! К тому же напитки, приготовленные своими руками, не содержат ни вредных консервантов, ни красителей. Одним из самых полезных справедливо считают компот из вишни. Эта ягода богата витаминами и минералами, а потому должна присутствовать в рационе круглый год. Чтобы наслаждаться ее вкусом даже тогда, когда за окном холодно, стоит уже сейчас приготовить вишневый компот на зиму. Читайте, как сварить компот из вишни.

Рецепт компота из вишни пошагово

Ингредиенты:

1 кг вишни

1 л воды

200 – 250 г сахара

Способ приготовления:

Воду вскипятить, добавить сахар и варить до полного его растворения. Наполнить стерилизованные банки вишней по плечики и залить получившимся сахарным сиропом. Закрыть крышками. Установить банки в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Пастеризовать 20 мин. Снять кастрюлю с огня и дать банкам остыть. Поставить в темное прохладное место на 2 недели.

Приятного аппетита!

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