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Телеканал СТБ / Как быстро уснуть?

Как быстро уснуть?

Телеканал СТБ

День был насыщенным и эмоциональным, поэтому совсем не спится уже битый час. Знакомая ситуация? Конечно, искать в аптечке снотворное — это уже последний вариант. А как быстро уснуть с помощью других не менее эффективных методов — читайте в материале.

здоровый сон

Пофантазируйте

Попробуйте представить образ маятника, который медленно и плавно раскачивается, образовывая вокруг волны. Также, вообразив предмет, мысленно отдаляйте и приближайте его.

Метод спецслужб

Лягте на спину и расположите руки вдоль тела ладонями вверх. Далее закройте глаза и максимально расслабьте все мышцы. Представьте, что находитесь в тихом и спокойном месте. Под закрытыми веками закатите глазные яблоки вверх, при этом они должны оставаться расслабленными. Секрет этого метода в том, что такое положение глазных яблок является естественным во время глубокого сна, а значит и заснуть так легче.

Правильное дыхание

Сделайте вдох в течение четырех секунд, затем задержите дыхание на семь секунд и выдохните за восемь секунд. Таким образом пульс замедлится, а уровень адреналина снизится. К тому же, сконцентрировавшись на дыхании, вы отвлечетесь от мыслей.

Моргание

Сначала закройте глаза, а потом откройте на секунду и снова закройте. Повторите упражнение через десять секунд. Так вы сможете расслабиться и погрузиться в сон.

Белый шум

Попробуйте скачать себе подборку монотонных звуков и слушайте их перед сном на небольшой громкости. Это может быть звук сердцебиения, шум стиральной машины, пылесоса, воды и пр. Сконцентрируйтесь на этом звуке и отстранитесь от мыслей.

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