Свое название греческий салат получил неслучайно: в состав этого легкого блюда входят как раз те продукты, которые в изобилии дарит солнечная Греция. Однако с приобретением широкой популярности на просторах Европы классический рецепт греческого салата каждая страна немного адаптировала под местную кухню, экспериментируя с ингредиентами и заправкой. Мы же предлагаем попробовать сделать греческий салат по оригинальному рецепту. Читайте, как приготовить греческий салат в домашних условиях.
Рецепт приготовления греческого салата
Ингредиенты:
- 3 помидора
- 2 огурца
- 1 красная луковица
- 1 зеленый стручковый перец
- 1 зубчик чеснока
- 200 г сыра фета
- ½ банки маслин без косточек
- 1,5 ст. л. сока лимона
- 3 ст. л. оливкового масла
- ½ ч. л. сушеного орегано
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Для заправки соединить оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Хорошо перемешать.
- Помидоры нарезать дольками, огурцы – полукруглыми ломтиками, зеленый перец – тонкими полосками, сыр – кубиками.
- Смешать нарезанные овощи и фету, добавить маслины. Полить заправкой и перемешать.
Приятного аппетита!
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