Свое название греческий салат получил неслучайно: в состав этого легкого блюда входят как раз те продукты, которые в изобилии дарит солнечная Греция. Однако с приобретением широкой популярности на просторах Европы классический рецепт греческого салата каждая страна немного адаптировала под местную кухню, экспериментируя с ингредиентами и заправкой. Мы же предлагаем попробовать сделать греческий салат по оригинальному рецепту. Читайте, как приготовить греческий салат в домашних условиях.

Рецепт приготовления греческого салата

Ингредиенты:

3 помидора

2 огурца

1 красная луковица

1 зеленый стручковый перец

1 зубчик чеснока

200 г сыра фета

½ банки маслин без косточек

1,5 ст. л. сока лимона

3 ст. л. оливкового масла

½ ч. л. сушеного орегано

Соль, перец

Способ приготовления:

Для заправки соединить оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Хорошо перемешать. Помидоры нарезать дольками, огурцы – полукруглыми ломтиками, зеленый перец – тонкими полосками, сыр – кубиками. Смешать нарезанные овощи и фету, добавить маслины. Полить заправкой и перемешать.

Приятного аппетита!

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