Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник — заядлый путешественник. Немалую часть мира он повидал и благодаря проекту, и благодаря своему хобби. Семья Решетников путешествует как вдвоем, так и со своими сыновьями — Димой и Ваней. О том, какие из стран Решетники считают наилучшими для летнего отпуска, — читайте эксклюзивно на сайте СТБ.

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Украина

Никуда не нужно лететь, можно путешествовать любым видом транспорта, очень удобно. У нас прекрасная страна, здесь очень много красивых мест. Хоть отдыхай на Десне, хоть во Львове, хоть в Одессе, в Херсоне, Николаеве, Карпатах, или вообще за пару дней можно проехаться везде. Да и удобно для отпуска любого вида: и большой семьей, и компаниями друзей, и просто вдвоем.

Турция

Как по мне, самый удобный вариант для отдыха с детьми. All inclusive, вкусная еда, красивые отели, качественный сервис, теплое море, горы, детские клубы. Ребенка оттуда тяжело забрать. В Турции интересно будет людям всех возрастов. Плюс лететь недалеко, да и климат приемлемый. Главное — правильно выбрать месяц, чтобы не было очень жарко.

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Хорватия

Больше для нелюбителей жары. Там прохладно, а потому можно постоянно колесить по стране — как самостоятельно, так и в рамках экскурсии. В Хорватии очень удобно брать машину напрокат. А потом отправляться в романтическое путешествие по скалистым берегам! Главное — правильно подобрать отель.

Испания

Большая, красивая страна, которую мы очень любим. Чего там только нет: пляжи, клубы, магазины! А столько красивых городов — выбрать один невозможно. И цены, если сравнивать с другими странами Европы, относительно лояльные. Жить можно и в отеле, и арендовать квартиру, и в хостеле. Мы с проектом «Холостяк» часто там бывали, а потом я возвращался с семьей. В Испании можно жить хоть месяц — все равно будет мало.

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Бали

Мы были на Бали этим летом, и смело можем рекомендовать. Только летите через Сингапур — его надо обязательно увидеть хоть раз в жизни. Проведите там денек-другой, а потом отправляйтесь валяться на пляже Бали. Мы, кстати, были там с двумя детьми. Так что, если не боитесь длительных перелетов — отправляйтесь с малышами. Вы увидите такое сафари, что захватывает дух! Детям очень понравится.

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