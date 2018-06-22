22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

Сегодня, 22 июня 2018 года, День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Когда был установлен памятный день и с какой целью? Узнайте в нашем материале.

Ежегодно 22 июня почитается память украинцев, погибших во времена Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Ведь в 1941 году именно в этот день войска нацистской Германии вторглись на территорию Украины. В результате этой страшной войны наша страна понесла огромные потери: погибли около 10 миллионов людей, были разрушены более 700 городов и 28 тысяч сел.

В соответствии с указом Президента Украины от 17 ноября 2000 года, день установлен с целью «…всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, их подвига и жертвенности… в поддержку инициативы общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и жертв нацистских преследований…»

К 22 июня в каждом городе Украины проходит возложение цветов к могилам погибших, минута молчания и многие памятные мероприятия. На зданиях государственной власти устанавливаются флаги Украины с черными траурными лентами.

Напомним, Великая Отечественная война продлилась с 22 июня 1941 года до 8 мая 1945 года. Она стала важной составляющей Второй мировой войны.

Помним.