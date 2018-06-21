Сколько выходных на День Конституции в 2018 году ожидает украинцев? Этот вопрос интересует многих. Ранее мы уже рассказывали, когда День Конституции Украины в 2018 году. А о том, насколько затяжной уик-энд подарит украинцам праздник, а также придется ли отрабатывать дополнительные праздничные дни – читайте в материале.

Последние выходные июня по случаю Дня Конституции в 2018 году будут по-настоящему длинными.

Согласно распоряжению Кабинета Министров от 11 января, было принято решение рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня, тем самым сделав так, чтобы у украинцев было четыре выходных дня подряд. Следовательно, в 2018 году украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля.

Данное решение было принято для того, чтобы обеспечить максимально рациональное использование рабочего времени. Так, в конце июня жителей Украины ждет 4-дневный уик-энд. А суббота, 23 июня, будет рабочей.

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