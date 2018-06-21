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Телеканал СТБ / Почему в день летнего солнцестояния нужно загадать желание

Почему в день летнего солнцестояния нужно загадать желание

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21 июня – день летнего солнцестояния – самый длинный день в северном полушарии Земли. 21 июня 2018 года в 13:07 по киевскому времени наступает момент летнего солнцестояния. Летнее солнцестояние, или солнцеворот, означает пик продолжительности светлого времени суток.

Именно на этот день приходится самый длинный день и самая короткая ночь для северного полушария. В момент солнцестояния точки восхода и захода Солнца перестают двигаться. Несмотря на то, что лето с этого момента только начинает набирать обороты, Солнце возвращается к осени.

Что такое солнцестояние

В году два солнцестояния – зимнее и летнее. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь, а летнее – 20 или 21 июня, и тогда наблюдается самая короткая ночь и самый длинный день. В южном полушарии на указанные даты приходятся, соответственно, летнее и зимнее солнцестояние.

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Солнцестояние и народные приметы

Летний солнцеворот относится к языческим праздникам. В день летнего солнцестояния в старину отмечали праздник середины лета – Лету. В этот день прыгали через костер, пели песни, купались, танцевали и веселились. Этот праздник воплощает изобилие, плодородие, счастье, жизнерадостность, поэтому готовить еду и спать в эти дни лучше всего на природе.

Интересно, что и у кельтов с этим днем ​​связано много поверий о том, что в день летнего солнцестояния все нечистое имеет особую силу. Поскольку нечистую принято отгонять огнем, в этот день все праздничные мероприятия проводятся в основном вокруг костра или ритуального огня. При этом люди приносят на праздник много зелени и цветов, которые символизируют начало новой жизни, рождение любви и брака. Есть и у шотландцев своя традиция, связанная с днем летнего солнцестояния. Они катят с горы обвитые соломой и зажженные колеса. Часто при этом проводятся и гадания.

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Советы астрологов

Астрологи советуют в этот день загадать самое заветное желание. Они также считают, что самый длинный день в году по-разному влияет на знаки зодиака. Так, особенно удачным 21 июня обещает быть для представителей огненных знаков, которых охраняет Солнце. Это – Львы, Овны, Стрельцы. Астрономы также считают день летнего солнцестояния мистическим. По мнению специалистов, на солнцеворот очень сильно реагирует и природа. По сей день, как правило, все растения пытаются достичь максимума в росте, а после летнего солнцестояния уже пользуются накопленными силами.

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