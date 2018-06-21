С момента, как джинсы перестали считаться элементом рабочего гардероба и приобрели широкую популярность среди обычных модников и модниц, деним остается в тренде. И сегодня на прилавках магазинов можно встретить не только брюки из этого материала, но и много других “джинсовых” вещей. Но какие из них лучше всего подойдут на лето 2018 года? Какая одежда из джинсы будет актуальна? Все про модный деним – в нашем материале.

Джинсовая юбка

Помимо классической джинсовой юбки-карандаша, которая способна выгодно подчеркнуть достоинства как худышки, так и девушки с формами, в моде будет множество не менее интересных моделей. Предлагаем обратить внимание на юбки-мини (на пуговицах или на змейке спереди, с романтичными оборками и воланами, с потертостями и рваным подолом), макси (прямые, пышные, многоярусные, с накладными карманами) и на варианты “солнце” и в форме трапеции. Интересно выглядят юбки, сшитые из денима контрастных цветов, а также со вставками из кожи.

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Комбинезон

На лето лучше всего подойдет комбинезон с шортами или короткой юбкой. В городе носить его можно с босоножками на невысокой танкетке и футболкой. Более пляжный вариант – джинсовый комбинезон, надетый прямо поверх купальника или бра, легкие мокасины и соломенная шляпа. А вот модель с джинсами можно вообще вписать в вечерний образ – если надеть длинный комбинезон с рубашкой с открытыми плечами и “лодочками”.

Шорты

Джинсовые шорты с завышенной талией вот уже несколько лет не выходят из моды. Они не только очень практичны, но также подчеркивают талию и делают бедра визуально более округлыми. Объемные винтажные модели из плотного денима хорошо сочетаются как с oversize-футболками в духе все тех же 90-х, так и с классическими рубашками. В оттенках этим летом можно себя не ограничивать: помимо традиционной “джинсовой” гаммы, в тренде будут и розовые шорты, и белые, и красные. Кстати, сделать дополнительный акцент на талии поможет ремень с массивной узорчатой пряжкой под серебро.

Джинсы

И, конечно, в списке модного летнего денима одно из первых мест занимают джинсы. Если дизайн комбинезонов и шорт практически остается неизменным, то джинсы ежегодно хотя бы немного меняют свой внешний вид – бойфренды, трубы, укороченные модели с отворотами, на шнуровке, с бахромой… Популярные в прошлом году джинсы с вышивкой и скинни с прорезями на коленях уступают позиции простым и лаконичным моделям без пестрого декора и обилия “рваностей”. Кроме того, можно присмотреться к цветным “варенкам” и моделям с необычной отделкой низа штанин.

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Джинсовая куртка

Курточка из денима – настоящее спасение прохладным летним вечером. Она гармонично дополняет практически любой наряд. Летом 2018 года стоит пополнить гардероб куртками из выбеленной джинсы, удлиненными, с ярким принтом на спине и со свободным кроем.

Платье

Легкий короткий сарафан из денима или платье-рубашка имеются в арсенале у многих. Но если вы хотите действительно сразить всех наповал, попробуйте надеть длинную модель в пол. Чтобы спрятать лишние килограммы, выбирайте платье прямого кроя, но сделайте акцент на талии с помощью пояса или тонкого ремешка.

Джинсовые рубашки

Рубашки тоже можно смело относить к модному дениму на лето. Женственные приталенные силуэты подойдут для работы или свидания, варианты в стиле пэчворк, будто скомбинированные из цветных кусочков джинсы, хороши для прогулки, а рубашки с бахромой, вышивкой и прочими этническими элементами – для вечеринки или фестиваля.

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