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Международный день йоги: история праздника

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Международный день йоги отмечается 21 июня.  Впервые этот праздник провели в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты принадлежат премьер-министру Индии Нарендре Моди. Читайте историю Международного дня йоги и узнайте больше о древней духовной практике.

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Что такое йога

Йога – древняя физическая, психическая и духовная практика. Слово «йога» происходит от санскрита и означает «соединение» или «связь», символизируя единство тела и сознания.

Для большинства людей йога – лучший способ расслабиться, отстраниться от внешнего мира, найти гармонию с самим собой. Но еще этот вид активности очень хорошо помогает держать наше тело в форме и положительно влияет на здоровье.

Это очень древнее учение. Некоторые практики утверждают, что йогой занимаются уже многие тысячелетия. А доказательствами этому служат веды – старинные индийские трактаты индийских мудрецов, созданные более 2,5 тысяч лет до нашей эры.

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История праздника

Родиной йоги является Индия. Только в этой стране это учение так интенсивно исследуют, распространяют и ценят. Выбор даты связан с самым длинным днем в году для половины планеты – днем летнего солнцестояния.

Инициативу праздника поддержали 175 стран, которые имеют представительство в ООН. После единогласного решения в декабре 2014 года 21 июня провозгласили Международным днем йоги.

Такая сильная поддержка праздника связана со всемирно признанной пользой йоги как для психики, так и для физического здоровья людей.

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