Первый летний месяц обещает быть напряженным во всех сферах жизни – как в личной, так и в профессиональной. Узнайте по лунному календарю на июнь 2018 о том, какие дни в этом месяце будут особенно удачными, а когда не стоит начинать что-то важное. Читайте лунный календарь на июнь 2018 и определите для себя удачные дни.

Новолуние: 13 июня

Полнолуние: 28 июня

Первая четверть: 20 июня

Последняя четверть: 6 июня

Растущая Луна: 14–27 июня

Убывающая Луна: 1–12 июня

В лунном цикле июня 2018 благоприятные дни будут постоянно чередоваться с неблагоприятными, из-за чего события будут резко меняться от негативных до позитивных. То, что вам нужно в июне, – твердая решимость и способность быстро реагировать на внезапно возникшие проблемы. Если вы в силах совладать со своими эмоциями, вы сможете добиться успеха в июне, несмотря на Луну.

3 и 12 июня станут самыми критическими днями месяца. Внимательно следите за своим здоровьем. Не планируйте на эти дни важных встреч и не пытайтесь решать важные вопросы.

8 и 23 июня, наоборот, самое время строить планы, проявить бесстрашие, хитрость и ум. Используйте эти дни для решения важных вопросов и трудновыполнимых дел. Не проводите эти дни впустую. У вас еще будет время полениться и полежать дома.

Постарайтесь успеть сделать все запланированное в первой половине месяца. Идущая на убыль Луна может оказать негативное и угнетающее действие на многих, особенно подверженных ее влиянию людей. Во второй половине месяца постарайтесь наладить отношения с близкими и не поддавайтесь на провокации.

Благоприятные дни: 6, 8, 9, 23 июня.

Неблагоприятные дни: 3, 5, 12, 13, 26, 28 июня.

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