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Телеканал СТБ / День летнего солнцестояния 2018: традиции и обычаи

День летнего солнцестояния 2018: традиции и обычаи

Телеканал СТБ

День летнего солнцестояния – самый продолжительный в году. В 2018 день летнего солнцестояния традиционно выпадает на 21 июня. Какие обряды можно проводить в этот день – читайте в материале. 

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Летнее солнцестояние когда-то было большим праздником для наших предков, особенно для славян. Традиция гадать и проводить ритуалы сохранилась и по сей день. Что же стоит сделать сегодня?

Загадайте желание

Зажгите свечу и подумайте о том, чего вы хотите больше всего.

Сплетите венок

Соберите полевые цветы и сплетите венок. В день летнего солнцестояния очень важно надеть круг, поскольку он издавна символизирует Солнце. В процессе плетения думайте о заветной мечте, своих пожеланиях для любимых и родных.

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Проведите ритуалы

Наиболее популярными обрядами как во времена древних славян, так и сейчас являются ритуалы на замужество.

В полночь сорвите, не глядя, охапку трав или цветов и спрячьте под подушку. Если на утро окажется, что среди них есть 12 разных – ждите свадьбы в этом году.

Существует еще один обряд с травами. Нужно намеренно собрать 12 растений и положить под подушку, повторяя «Лягу девкой, а проснусь женой». После этого ложитесь спать. Утром сожгите букет на костре, завернув в бумагу.

Предки верили, что наиболее «любовными травами» являются лаванда, календула, папоротник, вербена и розмарин.

Интересно, что день летнего солнцестояния также считали удачным днем для бракосочетаний, а о детках, рожденных сегодня, говорили, что их охраняет бог Солнца.

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