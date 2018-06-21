«Бумбокс» и The Gitas – «Тримай мене»: премьера песни

Сегодня состоялась премьера песни групп «Бумбокс» и The Gitas на песню «Тримай мене». Фронтмены команд Андрей Хлывнюк и Саша Чемеров говорят, что давно держали в голове идею записать совместную композицию. И вот, наконец ее удалось воплотить в жизнь. В нашем материале слушайте песню онлайн, а также узнайте, где состоится концертная премьера «Тримай мене».

Лидер «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказывает, что над песней «Тримай мене» работали группы «Бумбокс», The Gitas и музыканты коллектива «Димна суміш». Все они по отдельности записали свой вокал, а только после этого композицию свели воедино.

Уже совсем скоро на Atlas Weekend 2018 состоится премьера песни, и каждый желающий сможет прийти и послушать вживую «Тримай мене» в исполнении «Бумбокс» и The Gitas.

Андрей Хлывнюк: «Мы будем исполнять ее совместно на фестивалях в Украине. Концертная премьера состоится седьмого июля во время выступления «Бумбокса» на Atlas Weekend».

Саша Чемеров: «Я думаю, это будет сюрпризом, потому что мы еще не знаем до конца, где окажемся вместе. У нас уже есть несколько фестивалей, где мы точно будем играть вместе, но, кроме того, мы можем появляться на одной сцене и в рамках самостоятельных выступлений «Бумбокса» и The Gitas. Поэтому следите».

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