Слоган и логотип Украины для Евровидения-2017 получили «Каннского льва». Украинский стиль для конкурса создавали креативное агентство Banda Agency и студия Republique. Украине достался приз в категории «Дизайн».

Ключевым лозунгом конкурса «Евровидение-2017» стал призыв «Celebrate Diversity», что в переводе означает «Приветствуем разнообразие». Специально под эту тематику украинцы создали свой брендинг, который в этом году получил бронзового «Каннского льва» в категории «Дизайн».

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«Это очень радостное чувство. Прямо восторг. Это очень важный проект для нас. Мы много сил вложили в него и очень его любим. В процессе много людей объединили свои усилия, чтобы сделать его, и я рад, что все они получили заслуженную награду за свои таланты. Украинский креатив давно заслуживал “Львов”, но просто не везло. И теперь я надеюсь, что с каждым годом мы будем выигрывать все больше и больше. Мы этого достойны. Потому что сейчас такое количество сильных работ делается в Украине, что жюри Канн и других мировых фестивалей не могут этого не отметить», – сказал один из создателей брендинга, соучредитель Banda Agency Павел Вржещ.

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Логотип создан по мотивам традиционных украинских бус – символа красоты и оберега.

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