Оладьи на кефире приготовить очень просто. Существует множество вариаций приготовления данного блюда. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт оладий на кефире, который полюбится вам с первой минуты!
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Ингредиенты:
- 400 мл 25%-го кефира
- 3 ст. л. сахара
- 2 ст. л. растительного масла
- 200 г пшеничной муки
- 1 ч. л. соды
- Щепотка соли
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Приготовление:
- Смешать кефир, соль, сахар, добавить муку и соду.
- Тщательно размешать тесто, чтобы не образовались комочки. Для этого воспользуйтесь вилкой или венчиком. Тесто должно напоминать густую сметану.
- Для жарки лучше взять сковородку с толстым дном. Разогреть сковородку, в тесто добавить 1 ч. л. растительного масла. Быстро перемешать.
- Смазать маслом горячую сковородку. Выкладывать на дно небольшие оладьи. Не размазывать. Жарить на небольшом огне под крышкой.
Приятного аппетита!