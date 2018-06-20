Малиновый сорбет отлично освежает в летний зной и к тому же содержит мало калорий, в отличие от классического мороженого. Основа сорбета — пюре из свежей малины, что делает это лакомство еще и очень полезным. А секретом кремовой консистенции сорбета является добавление кукурузного крахмала. Приготовить малиновый сорбет в домашних условиях достаточно просто и малозатратно — читайте в материале.
Ингредиенты:
- малина — 500 г
- лимонный сок — 1 ч. л.
- сахар — 150 г
- кукурузный крахмал — 20 г
- вода — 500 г
Читайте также: Вишневый сорбет: рецепт в домашних условиях
Способ приготовления:
- Малину измельчите в блендере и перетрите полученное пюре через сито, чтобы избавиться от косточек.
- Жмых переложите в сотейник, добавьте 450 мл воды и сахар. Доведите до кипения и проварите около 5 минут.
- Добавьте крахмал в оставшиеся 50 мл воды и тщательно перемешайте.
- Процедите малиновый отвар через сито, чтобы убрать косточки, и перелейте снова в сотейник. Добавьте лимонный сок и доведите до кипения.
- Тонкой струйкой влейте разведенный крахмал, постоянно помешивая. В итоге должен получиться густой кисель. Снимите смесь с огня и охладите до комнатной температуры. После поставьте в холодильник минимум на 3–5 часов.
- После охлаждения смешайте смесь с малиновым пюре.
- Переложите массу в контейнер или формочки для мороженого и отправьте в морозилку на 5–8 часов.
- Перед подачей дайте сорбету постоять при комнатной температуре 7–10 минут, чтобы получить кремовую консистенцию.
Читайте также: Персиковый сорбет: рецепт в домашних условиях