Куда пойти на выходных 23–24 июня 2018 года

Летом время обязательно нужно проводить весело. Не исключение и выходные 23–24 июня. Редакция сайта СТБ подскажет, куда пойти в Киеве на выходных 23–24 июня. Мы подготовили список самых ярких и оригинальных идей для незабываемого отдыха.
Международный день йоги 2018
Крещатик
23 июня
Бесплатно, нужна регистрация
Это мероприятие приурочено к Международному дню йоги. Его цель – объединять людей и учить их быть здоровыми и счастливыми. Поддержку торжества осуществляет посольство Индии. На Международном дне йоги все желающие смогут выучить новые асаны, пообщаться с практиками йоги, найти много новых друзей, а также получить скидку на еще одно событие от организаторов.
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Саксофон и оркестр в саду
Ботанический сад им. Гришко
23 июня
Стоимость: от 350 грн
«Виртуозы Киева», номинанты премии «Classical Music Awards 2018» за лучший диск года, и саксофонист Дмитрий Бобин презентуют посетителям новую программу и сыграют концерт с известными джазовыми хитами. Вы услышите Summer Samba, Menina Moca, Tea for Two, киношные Diamonds are The Girls Best Friends и Pink Panther и еще много других. Музыканты-профессионалы и непринужденная атмосфера сада подарят вам незабываемый вечер.
Благотворительный Кураж Базар Flower power
Кураж Базар
23–24 июня
Стоимость: 150 грн
Мероприятие посвящено добру, любви и цветам, а вырученные деньги пойдут на помощь детям. Как всегда, на Кураж Базаре вас ждут фудкорты, музыка, мастер-классы и многое другое. Вы попадете в атмосферу настоящего Вудстока и ощутите на себе красоту мира вокруг. Такая атмосфера не может не вдохновлять на добрые поступки и, конечно же, на хорошее настроение.
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BeLive
НСК «Олимпийский»
21–24 июня
Стоимость: 1550–1750 грн
Это уникальный фестиваль, который состоит из нескольких мини-фестивалей. Организаторы утверждают, что цель этого события – показать «Олимпийский» с другой стороны, а также объединить концерты и другие активности. Здесь ну просто нельзя не найти себе занятие по вкусу или новых друзей. BeLive открывает свои двери всевозможным активностям: кино, искусство, музыка, видеоблоги, еда, мода, дизайн. На BeLive можно приобрести два вида билетов: фестивальный и тусовочный. Первый дает возможность посещать концерты, а со вторым ты можешь слушать лекции, мастер-классы, наслаждаться искусством.
Bad Mama Fest
ВДНГ
23–24 июня
Стоимость: 150 грн
Задача Bad Mama Fest – показать, что родители могут и отдыхать, и веселиться вместе со своими чадами. Здесь вас научат отрываться! На Bad Mama Fest воссоздадут атмосферу детского лагеря: команды, вожатые, обмазывание пастой – все самые яркие воспоминания из детства. Посетителей ждут увлекательные мастер-классы, конкурсы, эстафеты, призы и просто море позитива.