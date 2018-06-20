Прежде всего нужно подготовить семена. Соберите косточки, лучше крупные, очистите их от внешней оболочки и оставьте на 6

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7 дней в воде. Воду нужно менять каждый день. Наш совет: сажайте сразу несколько семян, так как взойти могут не все.