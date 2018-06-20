Как в домашних условиях вырастить лимон, чтобы любимый фрукт радовал вас круглый год? Оказывается, это очень легко и просто! Даже из самой маленькой лимонной семечки можно вырастить целое дерево. Кроме того, что такое растение будет напоминать о лете своими яркими плодами, он еще и обладает прекрасным цитрусовым запахом! Читай пошаговую инструкцию, как вырастить лимон.
Как вырастить лимон в горшке
- Прежде всего нужно подготовить семена. Соберите косточки, лучше крупные, очистите их от внешней оболочки и оставьте на 6–7 дней в воде. Воду нужно менять каждый день. Наш совет: сажайте сразу несколько семян, так как взойти могут не все.
- На дно горшка необходимо положить дренаж. Это могут быть камушки, ореховая скорлупа, черепки и т. п.
- Необходимо подготовить грунт. Можно купить в магазине готовую смесь для цитрусов или приготовить его самостоятельно. Для этого смешайте перегной и листовую землю 50 на 50, добавьте торфа и песка. После этого землю необходимо увлажнить.
- Заостренным концом вниз сажайте косточки на глубину примерно 2 см. Между семенами оставляйте интервалы примерно в 5 мм. После посадки землю лучше не поливать, а обрызгивать из пульверизатора.
- Ростки могут появиться через 2–4 недели. Когда вырастет больше четырех листочков, горшочек можно поставить в теплое место, но без прямых солнечных лучей.
Уход
- В комнате, где стоит ваше лимонное дерево, нужно создать влажный климат. Для этого растение нужно почаще опрыскивать.
- Весной лимон обязательно нужно подрезать, это будет стимулировать рост и цветение.
- Чтобы правильно сформировалась крона, горшок необходимо поворачивать на четверть каждую неделю. В будущем это повлияет на количество плодов.
- Молодое лимонное дерево нужно пересаживать раз в год. Если летом – то в июле, если зимой – то в феврале. Новый горшок лучше всего брать на 5 см больше.
- Помните, если ваше лимонное дерево зацветет в первый год – цветки необходимо оборвать, иначе он зачахнет. Цвести лимонному дереву можно только после того, как на нем будет не меньше 15 листочков.
- Осенью с лимонного дерева могут опадать листочки – это нормально.
- Если вы хотите, чтобы ваше дерево приносило плоды – его необходимо привить. Иначе у вас будет просто декоративное и приятно пахнущее растение.
- С февраля по сентябрь не забывайте подкармливать свое лимонное дерево биоудобрениями. Лучше использовать жидкие и в небольшом количестве.
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