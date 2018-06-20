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Телеканал СТБ / Как вырастить лимонное дерево из косточки в домашних условиях

Как вырастить лимонное дерево из косточки в домашних условиях

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Как в домашних условиях вырастить лимон, чтобы любимый фрукт радовал вас круглый год? Оказывается, это очень легко и просто! Даже из самой маленькой лимонной семечки можно вырастить целое дерево. Кроме того, что такое растение будет напоминать о лете своими яркими плодами, он еще и обладает прекрасным цитрусовым запахом! Читай пошаговую инструкцию, как вырастить лимон.

Как вырастить лимон в горшке

  1. Прежде всего нужно подготовить семена. Соберите косточки, лучше крупные, очистите их от внешней оболочки и оставьте на 67 дней в воде. Воду нужно менять каждый день. Наш совет: сажайте сразу несколько семян, так как взойти могут не все.
  2. На дно горшка необходимо положить дренаж. Это могут быть камушки, ореховая скорлупа, черепки и т. п.
  3. Необходимо подготовить грунт. Можно купить в магазине готовую смесь для цитрусов или приготовить его самостоятельно. Для этого смешайте перегной и листовую землю 50 на 50, добавьте торфа и песка.  После этого землю необходимо увлажнить.
  4. Заостренным концом вниз сажайте косточки на глубину примерно 2 см. Между семенами оставляйте интервалы примерно в 5 мм. После посадки землю лучше не поливать, а обрызгивать из пульверизатора.
  5. Ростки могут появиться через 2–4 недели. Когда вырастет больше четырех листочков, горшочек можно поставить в теплое место, но без прямых солнечных лучей.

Уход

  • В комнате, где стоит ваше лимонное дерево, нужно создать влажный климат. Для этого растение нужно почаще опрыскивать.
  • Весной лимон обязательно нужно подрезать, это будет стимулировать рост и цветение.
  • Чтобы правильно сформировалась крона, горшок необходимо поворачивать на четверть каждую неделю. В будущем это повлияет на количество плодов.
  • Молодое лимонное дерево нужно пересаживать раз в год. Если летом то в июле, если зимой то в феврале. Новый горшок лучше всего брать на 5 см больше.
  • Помните, если ваше лимонное дерево зацветет в первый год – цветки необходимо оборвать, иначе он зачахнет. Цвести лимонному дереву можно только после того, как на нем будет не меньше 15 листочков.
  • Осенью с лимонного дерева могут опадать листочки – это нормально.
  • Если вы хотите, чтобы ваше дерево приносило плоды – его необходимо привить. Иначе у вас будет просто декоративное и приятно пахнущее растение.
  • С февраля по сентябрь не забывайте подкармливать свое лимонное дерево биоудобрениями. Лучше использовать жидкие и в небольшом количестве.

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