На приготовление вкусного и питательного смузи из фруктов, ягод или овощей требуется не больше пары минут, а польза от такого лакомства – на лицо! Достаточно просто смешать ингредиенты по вашему вкусу в чаше блендера и взбить. Самые интересные рецепты смузи из клубники, малины, сельдерея, апельсина, банана, моркови найдете в нашем материале. Берите на заметку!

Как приготовить смузи в домашних условиях?

Очень просто. Предварительно подготовьте фрукты, ягоды или овощи для вашего смузи – вымойте, очистите от косточек и кожуры, и при необходимости крупно нарежьте. Сложите все в блендер и взбейте. Аппетитный коктейль, содержащий максимум пользы и витаминов, готов! Если хотите попробовать необычные сочетания ингредиентов, воспользуйтесь идеями рецептов смузи от редакции stb.ua.

Читайте также: Мороженое из банана и кефира: рецепт от Дарьи Трегубовой

Банановый смузи с арахисовой пастой и овсянкой

2 банана + 2 ст. л. арахисовой пасты + 3 ст. л. овсяных хлопьев + ¾ ст. молока + ¾ ст. ряженки

Черешнево-шоколадный смузи «Темный лес»

1 ст. черешни + ½ спелого банана + 1 ст. л. какао-порошка + ½ ч. л. ванилина + ½ ст. молока + шоколадная стружка для украшения

Оранжевый смузи

1 морковь + 1 палочка стеблевого сельдерея + 1 апельсин + 1 ч. л. тертого корня имбиря + 1 ст. л. меда + ½ ст. льда

Смузи «Яблочный пирог»

2 яблока + ½ ст. йогурта без добавок + ¼ ч. л. ванилина + 1 ч. л. коричневого сахара + 1 ч. л. мускатного ореха + 1 ч. л. корицы + ½ стакана кубиков льда

Зеленый детокс-смузи

½ авокадо + 2 огурца + 1 горсть листьев шпината + 2 ст л. льняного масла + ½ ст. фильтрованной воды + ¼ ст. миндального молока + 1 ст. л. сока лайма + несколько веточек мяты + щепотка морской соли

Смузи из летних ягод

½ ст. клубники + ½ ст. малины + ½ ст. ежевики + ½ ст. голубики + ¼ ст. клюквы + 100 мл нежирных сливок

Пряный свекольный смузи

1 свекла + ½ ст. яблочного сока + ½ ч. л. молотого имбиря + ½ ч. л. кардамона + ½ ст. льда + мята для украшения

Смузи «Пина колада»

1 ст. свежего или консервированного ананаса + 1 ст. молока + 1 банан + 2 ч. л. меда + 1 ст. л. кокосовой стружки + ½ ст. льда

Мятный смузи из арбуза

300 г арбуза + 1 киви + ½ ст. йогурта + 2 ст. л. сока лимона + 2 ст. л. сока лайма + 5 веточек мяты + ½ ст. льда

Приятного аппетита!

Читайте также: Домашние лимонады: топ-10 рецептов приготовления

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ