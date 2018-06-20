Фестиваль BELIVE и фонд Таблеточки приготовили однодневный charity-билет на воскресенье, 24 июня. Его стоимость – всего 100 грн., а вся выручка от продаж этого билета будет перечислена фонду. Кроме того, каждый желающий сможет купить на сайте фестиваля абонемент на все дни фестиваля на 100 грн. дороже – эти деньги также будут перечислены в фонд.

«Проблема, которой опекается фонд Таблеточки, чрезвычайно актуальна и важна. Сначала у нас была идея просто помочь финансово, сделав отчисления от каждого проданного билета. Однако для подопечных фонда важна не только финансовая, но и эмоциональная поддержка. Именно поэтому мы в некотором смысле «подарили» последний день фестиваля фонду. Хотим установить новый рекорд посещаемости Олимпийского, собрав максимальную сумму для Фонда и подарив фантастические эмоции для их подопечных», – рассказал соорганизатор фестиваля BELIVE Роман Тугашев.

Хедлайнерами Дня Молодежи (24.06) на BELIVE станут Constantine, MOZGI и Время и Стекло, а детальная программа всего дня уже опубликована на официальном сайте фестиваля.

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«Мы очень рады, что в Украине всё более популярной становится помощь, совмещающая в себе развлечения и благотворительность. Это формат, когда люди получают яркие эмоции и от самого мероприятия, и от осознания того, что в столь простой, приятный способ становятся частью благого дела. Мы очень благодарны организаторам фестиваля BELIVE за прекрасную инициативу! Приглашаем всех посетить фестиваль, получить массу положительных эмоций, зарядиться энергией и, конечно же, помочь детям вылечиться от рака. Ведь помогать вместе – это просто!», – говорит основательница фонда «Таблеточки» Оля Кудиненко.

Напомним, что BELIVE – это фестиваль городских культур, который состоится 21-24 июня на «Олимпийском». Он создан для тех, кто любит урбанистику, друзей и развлечения. За все годы существования Украины – это впервые, когда Олимпийский превратится в поистине фестивальный центр. Не просто концертную или футбольную площадку, а собрание всех культур. На фестивале будет 3 музыкальные сцены, стендап с Андреем Шабановым, арт, кинотеатр под открытым небом от film.ua, детская зона от Kidswill, зона сити спорта, гаджетов, блогинга и, конечно, лучших представителей Уличной Еды.

Справка о фонде:

«Таблеточки» – благотворительный фонд, который защищает интересы онкобольных детей и их семей в Украине. Фонд оказывает адресную, паллиативную и психологическую помощь, развивает волонтерское и донорское движение в Украине, а также помогает необходимыми медикаментами 13 онкоотделениям по всей Украине. За 7 лет более 2000 детей с онкологическими заболеваниями получили помощь фонда на сумму более 112 млн гривен.

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