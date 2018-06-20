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Телеканал СТБ / BELIVE 2018: легендарный Jamiroquai – первый хедлайнер

BELIVE 2018: легендарный Jamiroquai – первый хедлайнер

Телеканал СТБ

21-24 июня в Киеве на «Олимпийском» пройдет фестиваль BELIVE. Это событие объединит в себе все городские активности: кино, стендап, арт, образование, экстремальный спорт, детские развлечения, уличную еду и другие. Одно из главных мест занимает музыка сразу с двумя сценами. На первой звучат украинские артисты, на второй — мировые кумиры. Jamiroquai Automaton Artwork

Первым хедлайнером главной сцены станет Jamiroquai — легендарная британская джаз-фанк группа, обладатели Grammy и огромного количества самых авторитетных наград, таких как MTV Video Music Awards, MOBO Award, Ivor Novello Award. Их альбом «Travelling Without Moving» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. Важно упомянуть, что  визуальная эстетика их выступлений всегда была уникальной составляющей группы. Как говорит Джей Кей: «Сложно описать мой визуальный стиль, но я полагаю это что-то вроде олдскульного водителя из 70х c примесью би-боя». Такой необычный внешний вид идет красной нитью по всему творчеству коллектива. Начиная от названия, в котором фронтмен соединил «jam» (спонтанная импровизация группы музыкантов) и «Iroquois» (название племени североамериканских индейцев). Отсюда и невероятные головные уборы Джей Кея не раз занимающие отдельные места в коллекциях мировых дизайнеров и незабываемые шоу на каждом выступлении.

На BeLive Jamiroquai представит свой новый альбом «Automaton», который вышел в 2017 году спустя 7 лет творческой паузы и был очень положительно воспринят критиками.  «Automaton» — восьмой студийный альбом, он про любовь и страсть. Джей утверждает, что это пластинка с идеей. Как-то в интервью он подмечал о том, что сейчас люди заложники своих смартфонов, все утопают в соц. сетях в ожидании лайков. Именно об этом поют в альбоме который услышали уже в Азии, Европейских странах, Великобритании и Дании. Скоро он зазвучит и в Киеве. Кроме новых трэков, конечно же, прозвучат и всеми любимые Love Foolosophy, Seven Days in Sunny June, Virtual Insanity и другие.

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Несмотря на объявление первого хедлайнера организаторы BELIVE приняли решение не повышать стоимость билетов: «Для нас очень важно, чтобы финансовая возможность посетить фестиваль была не только у киевлян, но и у жителей всей Украины. Конечно же, мы не сможем удерживать такую стоимость долго, но реализовать некоторый объем билетов по специальной цене мы сможем».

Билеты можно купить на сайте фестиваля: https://ticket.belive.world/belive/hall/

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