BELIVE 2018: Hurts стали хедлайнерами фестиваля

21–24 июня в Киеве на Олимпийском состоится мультикультурный фестиваль BELIVE. На фестивале BELIVE выступят около 30 разнообразных артистов, среди которых легендарные Jamiroquai и Everything, Everything. И это только начало, ведь этот список дополнит еще один хедлайнер – дуэт Hurts.

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Hurts – манчестерские сердцееды, которым очень быстро удалось покорить весь мир. Их первые два альбома Happiness и Exile сразу попали в топ самых лучших альбомов Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польши и Финляндии. Их треки звучали на всех радиостанциях мира, а клипы собирали миллионы просмотров на Youtube. Тео и Адам получили огромное количество разных мировых наград, таких как: ECHO Awards, Shockwaves NME Awards, Musikexpress Style Award, MTV Germany Movie Awards, Bamby Awards и другие.

Сами музыканты называют свое творчество «эмоциональной электронной музыкой», благодаря их уникальному звучанию каждый из четырех альбомов Hurts воспринимается с определенным настроением и шармом.

Hurts стал первым музыкальным коллективом в истории лейбла Sony, у которого до заключения контракта не было ни одного записанного альбома и даже сингла. Их мощнейший потенциал и талант заметили невзирая на все нюансы, а дебют в итоге не заставил себя долго ждать. Помимо величественных голосов и синти-поп-музыки, в некоторых композициях Тео и Адама можно услышать голос их поклонницы Кайли Миноуг, ноты фортепиано Элтона Джона и других знаменитых артистов, которые участвовали в записи нескольких треков. Парни частые гости в Украине, они даже сняли в Киеве два клипа на песни Wings и Beautiful Ones, подмечая, что еще не раз вернутся в Киев. Они сдержали свое обещание и очень скоро снова приедут для того, чтобы исполнить на BELIVE треки из своего последнего альбома Desire. В нем Hurts экспериментировали со звуком и смысловым наполнением, в итоге альбом получился намного легче и светлее предыдущих пластинок.



Напомним, что BELIVE – это фестиваль городских культур. Он создан для тех, кто любит урбанистику, друзей и развлечения. За все годы существования Украины – это впервые, когда Олимпийский превратится в поистине фестивальный центр. Не просто концертную или футбольную площадку, а собрание всех культур. На фестивале будет 3 музыкальные сцены, стендап с Андреем Шабановым, зона арта от Кати Тейлор и Port Creative Hub, кинотеатр под открытым небом от film.ua, детская от Kidswill, зона сити-спорта, гаджетов, блогинга и, конечно, лучших представителей Уличной Еды.

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