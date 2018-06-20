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Телеканал СТБ / BELIVE 2018: что делать, кого слушать и как все успеть

BELIVE 2018: что делать, кого слушать и как все успеть

Телеканал СТБ

В Киеве уже не осталось людей, которые не слышали о мультикультурном фестивале  BELIVE. И это не странно. Фестиваль сделан так, чтобы максимальному количеству людей было весело и интересно. Всего на фестивале предполагается 10 зон, включая 3 сцены. Детально о каждой мы и расскажем в этом гиде.

Музыка: Main Stage

Кроме давно известных хедлайнеров фестиваля – Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, Время и Стекло, MOZGI, CONSTANTINE, Ляпис-98, FUNKERMAN, THE ERISED, – компанию разбавят HONNE и Parov Stelar band. О последних особенно хочется отметить, что группа легендарная одним лишь фактом изобретения такого стиля, как электро-свинг. Если бы не эти парни и девушка, то мы бы никогда не узнали о таком виде танцевальной музыки.Belive_Parov

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Музыка: My Music Stage

Все дни фестиваля будет работать My Music Stage с выступлениями более 20 украинских артистов. Это будут как состоявшиеся популярные исполнители, так и молодые музыканты. Каждый день на этой сцене посвящен определенному направлению: хип-хопу, инди- и поп-музыке. Тут выступят Alina Pash, LAYAH, «Агонь», LATEXFAUNA, INAIA, KAZKA, LAUD, INDT и другие.

Музыка: Night Stage

Не стоит забывать о ночной сцене с Jan Blomqvist и Elekfantz. Хоть эти артисты и бывали ранее в Киеве, очень многое поменялось с тех пор. Во-первых, Jan успел побывать на Burning Man и WEEKEND, выступление с которого собрало 9 000 000 просмотров. Во-вторых, он готовит программу, которую Украина еще не слышала.

Stand up Stage

Самой веселой зоной руководит Андрей Шабанов – шоумен, генеральный продюсер радиостанции «Просто Ради.О». Стендап-марафон будет начинаться ежедневно в 15:00 и заканчиваться в 21:00. Тут выступит много комиков, среди которых: Наталья Гарипова, Дмитрий Романов и Stand-Up Union. Все желающие смогут проявить свои таланты на ежедневном открытом микрофоне.

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FILM.UA Zone

В этой зоне будет установлен экран, а также оборудованы комфортные места для просмотра лучшего кино от самого крупного производителя видеоконтента в восточной Европе – FILM.UA Group.  Большое внимание уделили детям. Студия анимации Animagrad покажет “Украденная принцесса” и “Мавка. Лесная песня”.  Также проведут мастер-классы и показ короткометражек от Ukranian Film Sсhool. Каждый желающий сможет пройти кастинг, а лучший получит эпизодическую роль в одном из сериалов FILM.UA. Будет показана программа фестиваля авторской анимации Linoleum и программа Fashion Film Festival Kyiv. В один из дней фестиваля ребята из Insiders Prоject представят и покажут 2 фильма об экстремальных городских исследованиях. И это далеко не всё.

Blogging Zone

В зоне блогинга можно пообщаться с такими известными блогерами, как Чоткий Паца, Lady Diana, Маша Тимошенко, Диана Глостер, Jerry Heil, Red Lamp и Стас Давыдов из This is Хорошо.

Kids Zone

Также BELIVE обустроит детскую зону от KidsWill. Она готова принимать детей возрастом от 4 до 12 лет с 11:00 до 20:00 все 4 дня фестиваля. Тут предусмотрена развлекательная программа и детский сад с опытными нянями-аниматорами. Для детей подготовлен целый город профессий, мастер-классы по песочной анимации, глиняной лепке, рисункам и магии мыльных пузырей. Специальный бонус – silent zone с вигвамами, где дети смогут тихо отдохнуть, а кормящие мамы покормить детей. Рядом будет обустроена пеленальная комната.

Ulichnaya Eda

После всевозможных развлечений самое время перекусить. На BELIVE будут фуд-корты от лучших резидентов Ulichnaya Eda. Здесь можно насладиться едой, которую вы еще не пробовали, и отыскать самое экстравагантное блюдо фестиваля. От хот-догов с необычными вкусами и азиатской кухни до самых изысканных морепродуктов, деликатесов и сладостей.

City sport Zone

Спортивная площадка состоит из 9 балансбордов, 3 слеклайнов, ринга для урбан ниндзи, роллердрома с детским хоккеем, а также батута для показательных выступлений. Все площадки работают в режиме мастер-классов, чтобы все желающие могли присоединиться.

Art Zone

По территории всего фестиваля устанавливают множество инсталляций, фото- и арт-зон для невероятных картинок. Основная задача – создать атмосферу оазиса среди каменных джунглей мегаполиса.

Напоминаем, фестиваль BELIVE пройдет 2124 июня на НСК «Олимпийский». Билеты доступны по ссылке: www.belive.world

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