Мы подготовили для вас афишу концертов в Киеве на июнь 2018 так, чтобы вы видели только самые интересные мероприятия, которые должны произойти. Первый месяц лета просто необходимо провести ярко, ведь именно он задает тон всему вашему лету. Читайте афишу концертов в Киеве на июнь 2018 от редакции сайта stb.ua

Иван Дорн

Когда: 1 июня

Где: Secret Place

Стоимость билетов: 799 – 2299 грн

Deep Purple

Когда: 6 июня

Где: Дворец Спорта

Стоимость билетов: 1300 – 4500 грн

Джаз на пляже

Когда: 7 июня

Где: ЮБК (Южний берег Киева)

Стоимость билетов: 350 грн

Сергей Михалок и группа Ляпис 98

Когда: 9 июня

Где: ВДНХ Оранжерея

Стоимость билетов: 300 грн

СПБЧ

Когда: 9 июня

Где: Зеленый театр

Стоимость билетов: 499 – 1099 грн

Rozhden, ROZHDEN. Большой летний концерт

Когда: 11 июня

Где: Зеленый театр

Стоимость билетов: 350 – 800 грн

Джаз на Террасе – Louis Armstrong and Ella Fitzgerald

Когда: 13 июня

Где: D12 (ул. Десятинная 12)

Стоимость билетов: 200 – 400 грн

Друга Ріка

Когда: 14 июня

Где: Зеленый театр

Стоимость билетов: 350 – 690 грн

Белые ночи

Когда: 15-16 июня

Где: Арт-завод Платформа

Стоимость билетов: 450 – 600 грн

BeLive

Когда: 21-24 июня

Где: НСК Олимпийский

Стоимость билетов: 1550 – 1750 грн

Борис Гребенщиков

Когда: 21-22 июня

Где: Carribbean Club

Стоимость билетов: 790 грн

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