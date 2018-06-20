Мы подготовили для вас афишу концертов в Киеве на июнь 2018 так, чтобы вы видели только самые интересные мероприятия, которые должны произойти. Первый месяц лета просто необходимо провести ярко, ведь именно он задает тон всему вашему лету. Читайте афишу концертов в Киеве на июнь 2018 от редакции сайта stb.ua
Иван Дорн
Когда: 1 июня
Где: Secret Place
Стоимость билетов: 799 – 2299 грн
Deep Purple
Когда: 6 июня
Где: Дворец Спорта
Стоимость билетов: 1300 – 4500 грн
Джаз на пляже
Когда: 7 июня
Где: ЮБК (Южний берег Киева)
Стоимость билетов: 350 грн
Сергей Михалок и группа Ляпис 98
Когда: 9 июня
Где: ВДНХ Оранжерея
Стоимость билетов: 300 грн
СПБЧ
Когда: 9 июня
Где: Зеленый театр
Стоимость билетов: 499 – 1099 грн
Rozhden, ROZHDEN. Большой летний концерт
Когда: 11 июня
Где: Зеленый театр
Стоимость билетов: 350 – 800 грн
Джаз на Террасе – Louis Armstrong and Ella Fitzgerald
Когда: 13 июня
Где: D12 (ул. Десятинная 12)
Стоимость билетов: 200 – 400 грн
Друга Ріка
Когда: 14 июня
Где: Зеленый театр
Стоимость билетов: 350 – 690 грн
Белые ночи
Когда: 15-16 июня
Где: Арт-завод Платформа
Стоимость билетов: 450 – 600 грн
BeLive
Когда: 21-24 июня
Где: НСК Олимпийский
Стоимость билетов: 1550 – 1750 грн
Борис Гребенщиков
Когда: 21-22 июня
Где: Carribbean Club
Стоимость билетов: 790 грн
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