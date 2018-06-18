Водитель судьи «Х-фактор» Дмитрия Шурова попал в ДТП

Водитель судьи «Х-фактор» Дмитрия Шурова попал в аварию во Львовской области. Семья музыканта ищет свидетелей. Небезразличных людей, которые стали очевидцами ДТП, просят связаться с женой пострадавшего водителя или с адвокатом.

Как сообщает полиция Львовской области, ДТП случилось в 3:40 ночи 14 июня неподалеку села Дубье.

Столкнулись два микроавтобуса: «Мерседес Спринтер», которым управлял 46-летний житель Киевской области, и «Ивеко», за рулем которого находился 22-летний львовянин.

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В автомобиле водителя Дмитрия Шурова было восемь пассажиров, во втором – двое. Пассажир последнего погиб, еще семь человек попали в больницу.

Супруга судьи «Х-фактор» Ольга Шурова рассказала о подробностях ДТП на своей странице в социальной сети.



Пострадавшие просят о помощи свидетелей, а жена Дмитрия Шурова говорит, что помочь можно даже репостом записи в соцсетях.

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