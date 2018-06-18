Юбка-карандаш – не просто вечная классика, но и элемент базового гардероба, без которого не обойтись ни одной женщине. Покупая такую вещь, вы можете быть уверены, что даже когда тренды моды 2018 потеряют свою актуальность, юбка-карандаш все равно останется стильным и универсальным решением. Ведь этот изящный атрибут, вопреки расхожему мнению, надевать можно не только с деловыми костюмами, но и практически по любому поводу. С чем носить юбку-карандаш летом 2018? Модные советы и фото – в материале!

На каждый день

Удобный и стильный повседневный образ – юбка-карандаш из трикотажа или денима в сочетании с футболкой. Трендовые цвета – лимонный, пудровый розовый, лавандовый, голубой, фуксия и слоновая кость. Для прохладного летнего вечера на плечи можно накинуть легкий бомбер или косуху. Выбор обуви здесь практически не ограничен – подойдут как кроссовки или кеды, так и босоножки на плоском ходу или каблуке. Также интересное решение в духе уличной моды – комбинировать юбку из лаковой или матовой кожи с обычной футболкой с принтом.

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В офис

Помимо абсолютного must-have – черной юбки-карандаша, которая идеально подходит к любому «деловому» верху, – рекомендуем также пополнить свой гардероб вариантами пастельных оттенков. Они уместно смотрятся в рабочей обстановке и сочетаются с классическими рубашками. Наиболее удачная длина – до колен, а материал должен быть достаточно плотным и хорошо держать форму. Декора и различных украшений лучше избегать, останавливаясь на сдержанных и лаконичных моделях, которые не нарушат строгий ансамбль. Из обуви лучше всего подойдут классические «лодочки».

На прогулку

Если вас ждет неспешная прогулка по любимым улочкам своего города или по набережной на курорте, отдавайте предпочтение юбкам из легких материалов и комфортной обуви – балеткам, босоножкам на плоском ходу, шлепанцам-слайдам или мокасинам. Кстати, юбка-карандаш в данном случае совсем не обязательно должна быть однотонной – примерьте яркую модель, украшенную цветочным или геометрическим принтом.

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На свидание

Романтичный и кокетливый образ поможет создать юбка-карандаш из кружева или с пикантным вырезом сзади либо спереди. Завершит наряд – боди, легкая блуза с открытыми плечами или топ в бельевом стиле. Длина, которая позволит похвастаться стройными ножками, но при этом не сделает образ слишком вызывающим, – на 10 см выше колен. Обувь должна быть максимально женственной: если не любите высокие каблуки, выберите босоножки на небольшом квадратном или миниатюрные шпильки – kitten heels. К счастью, и те, и другие на вершине популярности в модном сезоне 2018.

Для вечернего выхода

Если вы собираетесь на светское мероприятие, поэкспериментируйте с блестящими юбками-карандашами. Если это какое-то торжество, в качестве верха можно выбрать укороченный топ, слегка открывающий живот, или майку на тонких бретелях, а сверху надеть пиджак из светлой ткани. Тем, кто пока не успел обзавестись юбкой с пайетками, можно заменить ее любой нейтральной, но сделать акцент на блестящий верх. Обратите внимание, что юбки из таких материалов, как бархат, гипюр или атлас, выглядят сам по себе достаточно празднично.

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