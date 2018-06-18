Гороскоп на неделю с 18 по 24 июня 2018 года

Интересные события и новые знакомства ворвутся в жизнь к Овнам, а вот Львам на этой неделе лучше воздержаться от резких изменений в своей жизни, а сосредоточиться на финансовых вопросах. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на неделю с 18 по 24 июня 2018 года читайте в нашем гороскопе.

Овен

Эту неделю смело можно назвать насыщенной новыми знакомствами. Многие из них произойдут в поездках, связанных с работой. Смело расширяйте круг знакомств и налаживайте контакты.

Телец

В начале неделе вы встретитесь с финансовыми проблемами, но не огорчайтесь. К концу недели вы получите дополнительный заработок, и сможете их решить.

Близнецы

Вас увлечет интернет-общение. Но не забывайте о своих обязанностях, их никто не отменял. В общении с окружающими не будьте слишком прямолинейны и упрямы.

Читайте также: Значение 2018 года по восточному гороскопу

Рак

Никому не рассказывайте о своих планах. Ваши недруги могут вам сильно позавидовать или того хуже — сломать эти планы. Настраивайтесь по-боевому.

Лев

Львам не стоит вносить кардинальные изменения в свою жизнь на этой неделе. Вам нужно обратить внимание на свое финансовое положение и быстрей решать вопросы, связанные с ним.

Дева

На этой неделе обратите максимум внимания на рабочие моменты. Спешите все вовремя закончить и остерегайтесь происков врагов.

Весы

На этой неделе ваша поддержка будет нужна близким. Не отказывайте им в помощи. Гороскоп на неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии.

Читайте также: Финансовый гороскоп 2018

Скорпион

Наведите порядок дома, избавьтесь от лишних вещей. Пересмотрите свой режим и правильно распределите свои задачи на эту неделю.

Стрелец

Вам придется приложить немало усилий, чтобы достичь желаемого продвижения в карьере. В остальном эта неделя пройдет в положительном ключе.

Козерог

На этой неделе вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем. Не откладывайте визит к врачу, иначе могут возникнуть осложнения.

Водолей

Влюбленных Водолеев ожидает сюрприз от партнера. Отправляйтесь в романтическое путешествие. Воспоминания вас порадуют.

Рыбы

Начало недели пройдет хорошо, а вот под конец вам придется решать острые вопросы. В отношениях с близкими максимально сохраняйте спокойствие, ведь ваша эмоциональность может привести к нежелательным конфликтам.

Читайте также: Любовный гороскоп 2018

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.