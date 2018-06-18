«ЭксперименТЫ» выпуск 7: Какая мотивация самая действенная?

19.06.2018 в 7 выпуске «ЭксперименТЫ» узнают, что лучше мотивирует людей. Действительно ли мы справляемся со своими задачами, только когда нас хвалят? И способны ли мы выйти за грани своих возможностей, если нами будет управлять страх? Узнаем в уникальных исследованиях проекта «ЭксперименТЫ» уже в этот вторник.

Что будет, если вас заставят почувствовать себя неудачником? Начнете ли вы проигрывать, когда вашего конкурента будут активно нахваливать? Или все же вы соберетесь и бросите все силы, чтобы победить? Решайте вместе с проектом «ЭксперименТЫ».

Вы считаете, что способны на большее за деньги? «ЭксперименТЫ» предложили добровольцам пробежать сначала за денежное вознаграждение, а потом уже мотивировали страхом. Что же заставит их бежать быстрее — узнаем уже завтра в 20:00 на СТБ.

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